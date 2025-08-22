Giá vàng, USD đồng loạt tăng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (22/8), giá vàng miếng SJC và USD cùng lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 125,4 triệu đồng/lượng còn USD ngân hàng vượt 25.500 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng, mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 125,4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và USD đều tăng cao.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng nửa triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và bán; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua vào - bán ra; Doji giao dịch ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.338 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.273 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua và xác lập đỉnh mới. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm kể từ đầu tuần với tổng mức tăng 24 đồng. Với biên độ 5%, hiện tại khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.009 - 26.537 đồng/USD (mua - bán).

Sáng nay, các ngân hàng cũng đồng loạt tăng giá bán USD vượt 26.500 đồng - kỷ lục mới. Tại Vietcombank - ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống, niêm yết tỷ giá ở mức 26.166 - 26.536 đồng/USD, tăng 36 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại Vietcombank đã tăng khoảng 3,8%.

VietinBank tăng giá mua 69 đồng và giá bán 35 đồng lên giao dịch ở mức 26.210 - 26.536 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt tăng giá bán USD lên sát trần tại 26.536 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD trong khoảng 26.520 - 26.600 đồng/USD mua - bán.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tỷ giá USD tăng nhẹ sau giai đoạn đi ngang tuần trước, với mức tăng 0,11 - 0,19% trên cả thị trường ngân hàng và tự do. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá đã tăng khoảng 3,6%, mức được đánh giá là khá cao.

Công ty chứng khoán này cho rằng, áp lực lên tỷ giá sẽ hạ nhiệt nhờ đồng USD quốc tế suy yếu, sau khi nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9. Hiện, chỉ số USD Index đã lùi về 98,3 điểm, giảm 4,7% so với mức đỉnh hơn 103 điểm hồi tháng 4.

Liên quan diễn biến này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định nếu áp lực tỷ giá còn gia tăng mạnh, cơ quan này sẽ cân nhắc dừng việc hạ lãi suất, nhằm ổn định thị trường ngoại hối và giữ vững cân bằng vĩ mô.

Ngọc Mai
