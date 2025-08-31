Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng trên chợ mạng 'vượt mặt' doanh nghiệp đang niêm yết

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (31/8), giá vàng miếng SJC vượt mốc 130 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mặt hàng này trên "chợ mạng" vượt 133 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 130,6 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, trên “chợ mạng”, nhiều người giao dịch vàng với giá 133,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 2 triệu đồng/lượng. Nửa năm nay, chợ mạng lại nhộn nhịp trở lại khi giá vàng đang ở mức cao nhất chưa từng có.

Nhiều người cho rằng, vàng miếng SJC vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trên thị trường nên có giá chênh cao nhất. Theo đó, nhiều người dự đoán, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nên tiếp tục tìm kiếm vàng trên thị trường không chính thức.

vg.jpg
Thận trọng vàng miếng SJC giả trên thị trường "chợ mạng".

Giá nhẫn tròn trơn cũng tăng mạnh theo vàng miếng nhưng thấp hơn từ 5 - 6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết mua bán vàng nhẫn tại 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu, giá mua bán nhẫn trơn ở mức 122,5 - 125,4 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được trao đổi, mua bán cũng nhộp nhịp trên chợ mạng nhưng giá chỉ chênh từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá thế giới liên tục tăng. Sáng nay, giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới 3.448 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương hơn 110 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ thị trường vàng phi chính thức sôi động bởi các cửa hàng vàng vẫn thiếu nguồn cung vàng miếng SJC bất chấp việc mua bán mặt hàng này không đúng quy định sẽ bị phạt. Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, những người trao đổi mua bán vàng thường nhận tiền mặt.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, tình trạng người dân khó mua vàng miếng SJC, nhẫn trơn là có thật vì nguồn cung hiện khan hiếm, dẫn tới việc nhiều người lên các diễn đàn, hội nhóm để hỏi mua, giao dịch trực tiếp với nhau.

Tuy nhiên, ông Phương khuyến cáo người mua bán vàng cần cẩn trọng vì nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái là không hiếm. Một số miếng vàng SJC bị phát hiện nhái đều bị Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bấm lỗ hoặc từ chối mua vào, khi đó, người mua sẽ gặp rủi ro.

"Nếu người dân mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn ở trên các hội, nhóm hoặc mua trên mạng thì rủi ro pháp lý còn lớn hơn, chưa kể còn có nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo", ông Phương nói.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giá bán ra vẫn trên 26.700 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #chợ mạng #vàng giả #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục