Giá vàng giảm sâu sau 'tin nóng' thanh tra

TPO - Sáng nay (9/9), nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh giá mua vào vàng miếng SJC. Giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới còn hơn 17 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Doji điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, giá vàng miếng SJC về mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng nhẫn, Công ty SJC hạ giá bán 500.000 đồng/lượng, xuống còn 130,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào ở mức 127,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số thương hiệu vàng khác khác vẫn giữ nguyên giá mua - bán vàng nhẫn: Bảo Tín Minh Châu 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, Phú Quý 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, PNJ 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, Doji 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 3.631 USD/ounce, tăng 41 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 118 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng thay vì 20, 21 triệu đồng/lượng như mấy hôm trước.

Vàng miếng SJC quay đầu giảm và thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới.

Chiều qua (8/9), Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng...

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng, trong đó quy định rõ quy trình mua, bán vàng miếng với khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.236 đồng/USD, giảm so với sáng qua. Giá USD tại ngân hàng quay đầu giảm về mức 26.217 - 26.497 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.

Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh về mốc 26.850 - 26.950 đồng/USD.