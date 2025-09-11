Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh

Ngọc Mai
TPO - Chiều nay (11/9), giá vàng miếng SJC giảm mạnh về quanh mốc 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lùi sâu về 130 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130,9 - 133,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 133,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng…

Giá vàng quay đầu giảm mạnh vào chiều nay.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm trong bối cảnh giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh lên mốc kỷ lục cũng giảm. Chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.618 USD/ounce, giảm 26 USD so với đầu giờ sáng.

Ngoài yếu tố giá vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm sau một loạt chỉ đạo “nóng” về thị trường.

Mới đây nhất, Chính phủ ban hành Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 8, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững năm 2025-2030.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép vàng được giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa, hay lập sàn giao dịch vàng trong trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

Cơ quan này nêu sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương... để thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Các ngân hàng được chỉ đạo tăng cường kiểm soát nội bộ, phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả tạo, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo số liệu mua bán vàng miếng; niêm yết giá mua bán vàng; quản lý hoạt động thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền, kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế...

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #thị trường vàng #giá vàng thế giới #chính sách vàng #bảo tín minh châu #ngân hàng nhà nước

