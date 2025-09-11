Thực hư thông tin 6.255 lượng vàng miếng SJC sản xuất trái phép

TPO - Trước những lo ngại từ dư luận liên quan vụ án 6.255 lượng vàng miếng SJC sản xuất trái phép, lãnh đạo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn khẳng định, toàn bộ sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường đều đạt chuẩn, đúng tuổi vàng và minh bạch chất lượng.

Những ngày qua, thông tin liên quan đến vụ án sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trộn nguyên liệu trái phép tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Đặc biệt, việc cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã khiến không ít người dân băn khoăn về chất lượng vàng miếng SJC được sản xuất trong thời gian bà Hằng điều hành.

Người dân xếp hàng mua vàng tại trụ sở Công ty SJC.

Ngày 11/9, Công ty SJC cho biết những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt. SJC khẳng định toàn bộ số vàng do công ty sản xuất và gia công đều đạt chuẩn chất lượng, đúng tuổi vàng và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo SJC nhấn mạnh: “Thông tin về việc vàng miếng SJC không đảm bảo chất lượng hoàn toàn không chính xác. Tất cả sản phẩm vàng miếng do công ty sản xuất đều đáp ứng tiêu chuẩn công bố và được kiểm soát chặt chẽ trong mọi khâu”.

Là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng, Công ty SJC khẳng định toàn bộ dây chuyền sản xuất của mình đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Lãnh đạo Công ty SJC khẳng định, toàn bộ sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường đều đạt chuẩn, đúng tuổi vàng và minh bạch chất lượng.

Theo đó, vàng đưa vào sản xuất phải được kiểm định từ khâu nguyên liệu đầu vào, sau đó từng miếng vàng được cân chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình. Sau bước này, bộ phận KCS sẽ kiểm tra chất lượng từng sản phẩm, chỉ những miếng đạt tiêu chuẩn mới được đóng số seri riêng và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có độ chính xác cao. Chỉ khi hoàn tất toàn bộ quy trình này, sản phẩm mới được ép bao và xuất xưởng.

Trên thực tế, các sản phẩm vàng miếng SJC lưu hành trên thị trường đều đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng như một số thông tin gây hoang mang gần đây.

Theo ông Đào Công Thắng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty SJC, cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc đủ sức ngăn chặn việc sản phẩm không đạt chuẩn lọt ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng đang lưu thông vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo toàn bộ vàng miếng SJC được sản xuất, gia công tại xưởng vàng SJC đúng theo quy định pháp luật, đồng thời luôn bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC - đã phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng.

Bà Hằng lợi dụng chức vụ thực hiện các hành vi mua và chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định; mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.