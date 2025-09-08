Thủ đoạn tham ô, hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng của cựu Tổng giám đốc SJC

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng thông qua các chỉ đạo trái pháp luật.

Tổng giám đốc SJC tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ

Ngày 8/9, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - Công ty SJC) về “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, các ông bà: Mai Quốc Uy Viễn, (Giám đốc xưởng vàng SJC) và Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung); Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) bị truy tố hai tội như bà Hằng.

Trong khi, bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng); ông Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (kế toán SJC chi nhánh Miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” hoặc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Viện kiểm sát, bà Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính trong quá trình sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá.

Qua đó, nhóm bà Lê Thúy Hằng thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Cáo trạng xác định, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng có những chỉ đạo sai trái, nhằm mục đích tham ô, hưởng lợi cá nhân.

Bà Lê Thúy Hằng.

Hưởng lợi bất chính hơn 73,5 tỷ đồng

Đối với hành vi tham ô tài sản, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo các bị can Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ vào tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Qua đó, bà Hằng chiếm hưởng 85,8 lượng vàng trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Ở hành vi tham ô tài sản, Viện kiểm sát còn xác định bà Hằng chỉ đạo bị can Hoàng Lệ Huế (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập “khống” và lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ "khống", chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung. Qua đó, bà Hằng chiếm hưởng hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt trong hành vi tham ô tài sản là hơn 8,7 tỷ đồng.

Ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát cho rằng, với động cơ, mục đích vụ lợi, bà Hằng thực hiện các hành vi “mua và chuyển” vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát; đồng thời chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Phó giám đốc Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng “móp méo” cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Hằng đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74 tỷ đồng đồng; qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Cũng ở hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung); Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng "bình ổn giá" cho khách hàng, phần còn lại giữ "bán ra ngoài" với giá cao hơn niêm yết, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, cá nhân Hằng hưởng lợi thêm 2,8 tỷ đồng.

Tổng cộng, các sai phạm của bà Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng”; cá nhân bà hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng.