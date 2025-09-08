Vụ Tập đoàn Thuận An: Bóc tách điều tra việc nhận 900 triệu của cựu Bí thư tỉnh uỷ

TPO - Trong vụ án này, ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố tháng 12/2024 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, với cáo buộc nhận 900 triệu đồng của Tập đoàn Thuận An. Sau đó, Viện KSND Tối cao có yêu cầu điều tra bổ sung, hành vi của ông này đã được tách riêng.

Nhiều lần gặp gỡ cựu Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 8/9, sau khi kiểm tra nhân thân 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị địa phương, đại diện Viện Kiểm sát bắt đầu công bố cáo trạng.

Hồ sơ truy tố gần 50 trang quy kết, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng 27 đồng phạm, gồm một loạt quan chức, có hành vi vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải. Chuỗi hành vi này gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ những sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện gói thầu số 7, Dự án cầu Đồng Việt.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng, vốn có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Thái Hà- cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ khoảng năm 2013.

Đầu tháng 12/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai Dự án cầu Đồng Việt, Nguyễn Duy Hưng đề nghị và được Phạm Thái Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án.

Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái.

Đến cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang tại nhà nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái. Hà nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”, Thái nói sẽ quan tâm.

Từ đó, Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, trong đó có Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, từ tháng 12/2021 - 3/2022, Hưng đã nhiều lần gặp gỡ cựu Bí thư Dương Văn Thái để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án và được Thái đồng ý.

Đến tháng 3/2022, trước khi triển khai đấu thầu gói thầu số 7, Dương Văn Thái đã tác động Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Trước khi ký phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07, Lê Ô Pích biết rõ việc Thái tác động tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An nên sau khi nghe Nguyễn Văn Thạo báo cáo, ông Pích đã đồng ý và chỉ đạo Thạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công gói thầu này.

Từ sự tác động của Dương Văn Thái và bị cáo Lê Ô Pích, trong quá trình đấu thầu, Nguyễn Văn Thạo đã giao Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang phụ trách dự án chỉ đạo cấp dưới cùng đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu số 7 (Công ty A-ETC) và Tập đoàn Thuận An đã thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ, cung cấp thông tin dự thảo thiết kế, dự toán gói thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu (trước khi được phê duyệt).

Từ đó, Tập đoàn Thuận An nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và được Công ty A-ETC tiếp thu, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế, dự toán và Ban QLDA Bắc Giang đồng ý phê duyệt.

Tập đoàn Thuận An cũng lập khống hồ sơ năng lực trong hồ sơ mời thầu, sau đó đưa dự thảo hồ sơ dự thầu để các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang châm trước và trúng thầu Dự án Cầu Đông Việt trái quy định pháp luật.

Tách hành vi điều tra bổ sung

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của các bị can là trái quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu của Luật Đấu thầu năm 2013, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng.

Ngoài ra, do Tập đoàn Thuận An không đủ năng lực thi công cầu Đồng Việt nên đã mời một số công ty khác làm thầu phụ và yêu cầu các công ty này phải nộp tiền phí ngoài hợp đồng, thậm chí có công ty phải nộp tới 30%.

Theo đó, Nguyễn Duy Hưng đã thu tổng số trên 92 tỷ đồng phí ngoài hợp đồng của các nhà thầu phụ. Ngoài ra, quá trình thi công, Hưng còn gửi giá, thu trên 4,8 tỷ đồng tiền chênh lệch giá vật liệu đầu vào của 2 nhà cung cấp.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích.

Sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và thu tiền ngoài hợp đồng từ các nhà thầu, nhà cung cấp, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo thuộc cấp tại Tập đoàn Thuận An, cùng nhóm liên danh 6 lần đưa cho bị cáo Nguyễn Văn Thạo tổng số 11 tỷ đồng; 5 lần đưa cho bị cáo Đàm Văn Cường (Phó giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) tổng số 3,75 tỷ đồng.

Sau khi nhận 11 tỷ đồng, Nguyễn Văn Thạo đã 4 lần đưa tổng số 3 tỷ đồng cho Lê Ô Pích, còn lại 8 tỷ đồng, Thạo đút túi riêng.

Bị can Đàm Văn Cường nhận 3,75 tỷ đồng, giữ lại 2,45 tỷ sử dụng cá nhân và chi phí tiếp khách cho Ban QLDA Bắc Giang, số còn lại 1,3 tỷ đồng chia cho các cá nhân khác trong Ban QLDA.

Quá trình xin chủ trương, tham gia đấu thầu và thi công gói thầu số 7, Dự án cầu Đồng Việt, Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cũng đã 2 lần nhận tổng số 900 triệu đồng từ Nguyễn Duy Hưng.

Vào ngày 12/1/2023, Hưng đưa cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích thêm 1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố tháng 12/2024 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau đó, Viện KSND Tối cao có yêu cầu điều tra bổ sung "làm rõ số tiền ông Thái, đã nhận của Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An". Do đó, ông hành vi của ông Thái đã được tách ra để điều tra.