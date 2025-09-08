Cảnh sát dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đến tòa

TPO - Ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị cáo buộc có "tác động" để Tập đoàn Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng, hưởng lợi 4 tỷ đồng.

5 Ban Quản lý dự án các tỉnh được triệu tập

Hôm nay (8/9), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành phố. Ông Hà bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Các bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; còn Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...

Bị cáo Phạm Thái Hà.

Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự (TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội.

Có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ đương sự. 5 nguyên đơn dân sự trong vụ án được triệu tập, gồm: Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang; Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải. Số này gồm Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Lợi dụng quan hệ, nhờ lãnh đạo tác động trúng thầu

Để trúng thầu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là "lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước", trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tác động, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các Công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Theo quy kết, nhóm Tập đoàn Thuận An còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Gói thầu/Dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 Dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị can Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có Dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, cơ quan truy tố cáo buộc ông này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Còn ông Phạm Thái Hà, có hành vi "tác động" nhóm cựu lãnh đạo Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng. Sau khi Thuận An trúng thầu, ông Hưng biếu ông Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng.

Hình ảnh cảnh sát dẫn giải một số bị cáo đến tòa:

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Trong 29 bị cáo chỉ có 13 người bị tạm giam.