Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai được cựu Bí thư Bắc Giang nhờ tổ chức bữa tối tại nhà lãnh đạo cấp cao

TPO - Theo lời khai của Nguyễn Duy Hưng, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục đứng ra nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An....Sau đó là chuỗi hành vi thông đồng, móc ngoặc để cho tập đoàn này trúng thầu.

Gần trưa 8/9, sau hơn 2 giờ Kiểm sát viên công bố cáo trạng, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) lên bục khai báo.

Trả lời xét hỏi, Nguyễn Duy Hưng cho hay, khi biết tin có Dự án Cầu Đồng Việt sắp triển khai, bị cáo từ Hà Nội lên Bắc Giang gặp mặt cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái.

Trong cuộc gặp, Hưng được cựu Bí thư Tỉnh ủy trao đổi “Cầu Đồng Việt là dự án đòi hỏi công nghệ cao, doanh nghiệp ở Bắc Giang không làm được, nếu Tập đoàn Thuận An có năng lực anh ủng hộ”.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng

Sau cuộc gặp trên đường trở về, Hưng gọi điện “khoe” với ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) chuyện đã được “anh Thái ủng hộ”.

Theo lời khai của Hưng, sau buổi gặp trên khoảng 2 tuần, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tối tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục đứng ra nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An.... Các hành vi vi phạm diễn ra sau đó thế nào, trong cáo trạng đã nêu rõ.

Chủ tịch Thuận An cho biết trước lúc đấu thầu, ông không chỉ đạo cấp dưới "đưa tiền". Sau khi trúng thầu, bị cáo mới chỉ đạo trích 3% giá trị mỗi dự án cho một số cán bộ. Trong đó, cá nhân Hưng đưa ông Dương Văn Thái 900 triệu đồng, đưa cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích 1 tỷ đồng và đưa cho một số cán bộ Ban QLDA tỉnh.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hưng khai nhận quá trình triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ có trích 3% gói thầu cho nhóm lãnh đạo Ban QLDA.

Riêng dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 (Hà Nội), dù cáo trạng xác định Hưng có nhờ bị cáo Phạm Thái Hà “tác động” nhưng trong lời khai hôm nay, bị cáo không thừa nhận.

Theo Hưng, sau khi biết thông tin Hà Nội tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, bị cáo đã gặp ông Phạm Hoàng Tuấn (Giám đốc Ban QLDA TP Hà Nội) xin tham gia.

"Sau buổi ăn sáng tại nhà lãnh đạo Hà Nội, Tuấn biết bị cáo có mối quan hệ và năng lực nên đồng ý cho Thuận An thi công. Sau đó, bị cáo đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tham gia đấu thầu", Hưng nói.

Xuyên suốt phần xét hỏi, ông Nguyễn Duy Hưng thừa nhận, khi thực hiện đấu thầu chính bị cáo trực tiếp chỉ đạo nhân viên thiết lập các công ty “quân xanh”, “quân đỏ”, để được cán bộ địa phương duyệt trúng thầu. Việc "lại quả" được trích ra khoảng 3% từ giá trị của mỗi dự án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kiểm sát viên nêu các dự án được tác động

Công bố cáo trạng buổi sáng, các Kiểm sát cho hay khi biết tỉnh Bắc Giang có chủ trương triển khai thực hiện Dự án cầu Đồng Việt, do có quan hệ thân thiết, Nguyễn Duy Hưng đặt vấn đề nhờ Phạm Thái Hà, giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia.

Cuối tháng 12/2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà lãnh đạo cấp cao, bị cáo Phạm Thái Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Dương Văn Thái và nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia Dự án cầu Đồng Việt”.

Sau đó, Dương Văn Thái tác động bị cáo Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban QLDA tỉnh), tạo điều kiện cho Thuận An.

Từ tác động của ông Hà, Hưng nhiều lần gặp Dương Văn Thái và Nguyễn Văn Thạo. Quá trình triển khai dự án về sau, ông Dương Văn Thái tiếp tục chỉ đạo bị cáo Thạo và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích “bật đèn xanh” cho Tập đoàn Thuận An – đơn vị chủ chốt trong liên danh trúng Gói thầu số 07 thi công Dự án cầu Đồng Việt, trị giá hơn 1.132 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Ban QLDA tỉnh Bắc Giang “mở cửa” từ khâu thiết kế, lập hồ sơ mời thầu cho đến việc thẩm định và chấm điểm Hồ sơ dự thầu của liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty Trung Chính - Công ty 168 Việt Nam.

Thạo còn chỉ đạo các cán bộ cung cấp hồ sơ thiết kế, dự toán cho Tập đoàn Thuận An trước thời điểm phát hành chính thức, để doanh nghiệp này chủ động nghiên cứu và điều chỉnh theo ý mình. Công ty tư vấn A-ETC được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung kỹ thuật theo yêu cầu từ Nguyễn Duy Hưng, đặc biệt là tăng thời gian thực hiện hợp đồng và đưa thêm tiêu chí thi công cầu dây văng cấp I - tiêu chí này chỉ Tập đoàn Thuận An mới có hồ sơ giả mạo để đáp ứng.

Sau khi liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty Trung Chính - Công ty 168 Việt Nam trúng thầu, Tập đoàn Thuận An được chỉ định là đầu mối thi công, nắm vai trò chính và đứng ra nộp tiền “cơ chế” 3% giá trị gói thầu cho Ban QLDA tỉnh Bắc Giang.

Theo công bố từ Kiểm sát viên, Nguyễn Duy Hưng đã thu tổng số hơn 92 tỷ đồng tiền phí ngoài hợp đồng của các nhà thầu gồm: Công ty Trung Chính, Công ty 168 Việt Nam, Công ty Nam Anh và Công ty TAEC. Ngoài ra, Hưng còn gửi giá 2 nhà cung cấp vật liệu đầu vào, thu của họ hơn 4,8 tỷ đồng.

Sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, Hưng chỉ đạo cấp dưới đưa cho Nguyễn Văn Thạo tổng số tiền 11 tỷ đồng. Số tiền này, Thạo đưa cho Lê Ô Pích tổng số 3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng.

Bị cáo Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang nhận 3,75 tỷ đồng từ liên danh nhà thầu. Cường dùng 1,3 tỷ đồng để chia cho các cá nhân trong Ban QLDA.

Cũng theo Kiểm sát viên, Nguyễn Duy Hưng còn đưa cho Lê Ô Pích 1 tỷ đồng; đưa cho Phạm Thái Hà 750 triệu đồng, dưới hình thức biếu lễ, tết; ông Dương Văn Thái bị quy kết nhận 900 triệu đồng.

Chuỗi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại tại Dự án Cầu Đồng Việt số tiền 96,8 tỷ đồng.

Bị cáo khai báo nhân thân tại tòa.

Tại Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Kiểm sát viên cho biết, được Thủ tướng phê duyệt năm 2019, Ban quản lý Dự án tỉnh Tuyên Quang cũ, làm chủ đầu tư gói thầu giai đoạn 1 trị giá 488 tỷ đồng.

Do quen biết, Chủ tịch Thuận An gặp ông Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban QLDA) để xin công trình. Ông Cương đồng ý, yêu cầu phải liên danh với hai công ty là Hiệp Phú và Licogi 14 để thi công.

Quá trình thực hiện, do không đủ năng lực, Thuận An vẫn phải bắt tay với một doanh nghiệp khác để nếu trúng thầu và để họ làm, còn Thuận An chỉ cấp vật tư.

Nhóm Hưng và liên doanh cũng bàn bạc kiếm thêm "quân xanh”, “quân đỏ", lên phương án bỏ giá cho buổi đấu thầu. Cán bộ Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang sau đó cho Thuận An trúng thầu theo đúng “kịch bản”.

Do nâng đỡ, ông Viết Cương được liên danh nhà thầu Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14 biếu 12,5 tỷ đồng, cấp dưới của ông cũng được biếu 160 triệu đồng.

Tại Hà Nội, dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 được phê duyệt năm 2020, tiếp tục trở thành mục tiêu của Thuận An khi ông Hưng lần thứ hai nhờ đến quan hệ với ông Phạm Thái Hà, khi đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Ông Hà giới thiệu để Hưng gặp ông bị cáo Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Hà Nội, để xin dự án. Biết Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, ông Tuấn đồng ý và “đôn đốc” thuộc cấp phối hợp thực hiện.

Dự án này, Thuận An không dùng "quân xanh”, “quân đỏ" nhưng nhận được hậu thuẫn khi người của Ban QLDA xem xét và chấm thầu trước, đảm bảo cho Thuận An thắng các nhà thầu khác.

Từ sự giúp đỡ trên, liên danh Thuận An – Công ty Cầu 7 Thăng Long trúng gói thầu 290 tỷ đồng trong Dự án Cầu Vĩnh Tuy 2.

Để cảm ơn, ông Hưng chỉ đạo nhân viên chia tiền cho người của Ban QLDA: Giám đốc, phó giám đốc mỗi người 1%; Phòng giám sát - đơn vị trực tiếp nghiệm thu 2%; Tổ tư vấn giám sát 0,5% giá trị gói thầu...