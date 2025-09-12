Đề nghị quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ

TPO - Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ.

Chiều 12/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2025.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cử tri và nhân dân cho rằng các chủ trương nêu trong nghị quyết như thổi luồng sinh khí mới cho ngành giáo dục, cho thấy bước ngoặt quan trọng trong tư duy, tầm nhìn và cách thức triển khai chính sách giáo dục, đào tạo.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của đa số cán bộ, công chức và nhân dân khi bộ máy vận hành ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc; việc thực hiện thủ tục hành chính công nhiều nơi chưa đảm bảo, thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật số dẫn đến hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng và phần mềm dùng chung chưa đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp còn hạn chế.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, biến động của thị trường vàng, thị trường ngoại hối.

Bên cạnh đó, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép; trên các nền tảng mạng xã hội, có nhiều thông tin trái chiều hoặc công kích, nói xấu, xúc phạm lẫn nhau, tạo dư luận xã hội phức tạp… cần có định hướng tốt dư luận, ngăn chặn các trang tin này.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đặc biệt từ Trung ương, để đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép.

Lễ diễu binh, diễu hành tổ chức để phục vụ nhân dân

Nhắc đến tình hình bất ổn nhiều nước trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc gì cũng xuất phát từ dân, phải làm sao cho an dân; các cơ quan Nhà nước cần nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết thấu tình, đạt lý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, cử tri và nhân dân rất phấn khởi, tự hào về các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

"Tôi có tiếp khoảng lãnh đạo 6 nước sang tham dự Lễ kỷ niệm, người ta rất hài lòng về 'lòng dân' của mình, khí thế của mình. Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta tổ chức ra là để phục vụ Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, người dân dựng lều, trải chiếu giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành xuất phát từ tinh thần yêu nước. Người dân cũng muốn thông qua cuộc diễu binh, diễu hành để chứng kiến sức mạnh của đất nước mình", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Thông tin trước đó, ông Dương Thanh Bình cũng cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Sự kiện được diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên toàn quốc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị với quy mô chưa từng có, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.