Sắp có công cụ mới 'hãm phanh' giá vàng?

TPO - Sáng nay (17/9), giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 132,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của thế giới. Cùng thời điểm, sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 3.693 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC có thời điểm lên đỉnh 135,8 triệu đồng/lượng và chênh hơn hơn 20 triệu đồng/lượng so với thế giới. Thời điểm này thu hẹp dần khoảng cách nhưng vẫn ở mức cao.

Tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước quản chặt thị trường ngoại hối và vàng và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước. Ngân hàng Nhà nước cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Thủ tướng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Tại cuộc họp cùng ngày về điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. Ngân hàng Nhà nước phải mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đã phối hợp với UBND các tỉnh thành, cơ quan công an, thuế để thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.208 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua.

Có mức giảm tương đương, giá USD ngân hàng giao dịch ở mức 26.158 - 26.468 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 26.440 - 26.540 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua.