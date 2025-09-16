Giá vàng tăng rất mạnh, cảnh báo nạn lừa đảo

TPO - Chiều nay (16/9), giá vàng trong nước bật tăng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bị mạo danh để lừa đảo người dân.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 132,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng…

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, lợi dụng uy tín và sự tin yêu của khách hàng với vàng thương hiệu cùng tâm lý “sợ bỏ lỡ”, các đối tượng lập fanpage, website, tài khoản Facebook giả mạo thương hiệu lớn, sao chép logo, hình ảnh, nội dung y như thật.

Chỉ cần một cú nhấp vào đường link “khuyến mãi vàng” hoặc một cuộc trò chuyện đặt hàng trực tuyến, người mua dễ dàng bị dụ chuyển tiền đặt cọc mà không bao giờ nhận được vàng.

Trong bản tường trình gửi Bảo Tín Minh Châu, anh L.H.N (ở Văn Miếu, Hà Nội) cho biết, đã chuyển gần 400 triệu đồng qua một tài khoản trên trang Facebook giả mạo thương hiệu này, được hẹn sau 2 ngày giao vàng. Chỉ sau khi chuyển tiền, anh mới nghi ngờ và trực tiếp đến quầy 29 Trần Nhân Tông để xác minh.

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo các trang fanpage có tích xanh giả thương hiệu của doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu cho biết, chỉ trong 2 ngày, đơn vị này đã xác minh được 11 trường hợp khách hàng sập bẫy tương tự.

Hiện nay, nhiều fanpage có tích xanh và tài khoản Facebook mạo danh các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ… đăng thông tin khuyến mãi tặng vàng không có thật nhằm trục lợi.

Một số thủ đoạn giả mạo thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng có thể kể đến như dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của các thương hiệu chính thống để lừa khách hàng; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển “quà tặng” giả... dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng phổ biến và tinh vi, các doanh nghiệp phải liên tục phát đi cảnh báo.

Trên fanpage chính thức, Tập đoàn Doji cũng đã phải đăng bài cảnh báo khi tiếp nhận phản ánh về một số nhà đầu tư thiệt hại hàng tỉ đồng vì lỡ tin thông tin giả mạo; đồng thời kêu gọi người dân và nhà đầu tư hết sức cảnh giác. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đã nhiều lần đăng bài cảnh báo nạn giả mạo fangage Phú Quý để lừa đảo khách hàng...