Diễn biến lạ trên thị trường vàng

TPO - Sáng nay (16/9), giá vàng nhẫn tiếp đà giảm trong khi giá vàng miếng SJC giữ nguyên chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 131,1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ở chiều mua vào, có doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mạnh. Cụ thể, hệ thống vàng Mi Hồng giảm nửa triệu đồng/lượng còn 128,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá mua cao nhất thị trường.

Giá vàng diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.677 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.216 đồng/USD, không đổi so với sáng qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua - bán USD ở vùng giá 23.955 - 26.477 đồng/USD.

Giá mua - bán USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giữ nguyên ở mức 24.006 - 26.426 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD ở các ngân hàng thương mại quanh mốc 26.196 - 26.476 đồng/USD mua - bán.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh còn 25.450 - 26.550 đồng/USD, giảm 400 đồng so với hôm qua. So với mốc kỷ lục lập ngày 6/9, giá 1 USD trên thị trường này đã giảm 520 đồng.