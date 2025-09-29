Tuần này giá vàng tiếp tục tăng mạnh?

TPO - Sáng nay (29/8), giá vàng miếng SJC neo ở mức cao 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất trên mốc 132 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước điều chỉnh theo giá vàng thế giới, dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tuần này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133 - 135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng tăng 2 triệu đồng/lượng so với cách đây 1 tuần.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 135 triệu đồng/lượng mua - bán. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 134 - 135 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra của doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng SJC ở mức 1 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC từ 1 - 2,5 triệu đồng/lượng tuỳ từng doanh nghiệp vàng.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng mua - bán. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng…

Chênh lệch mua vào - bán ra các thương hiệu vàng với vàng nhẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.765 USD/ounce, tăng 4 USD so với sáng qua.

Giá vàng thế giới đang tiến gần mốc 3.800 USD/ounce và được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tăng mạnh trong tuần này sau nhiều phiên chỉnh nhẹ. Theo đó, giá vàng trong nước có thể lập kỷ lục mới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.