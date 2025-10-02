Giá vàng ‘nhảy múa’ từng ngày

TPO - Sáng nay (2/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao, mỗi ngày lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC 137,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng không ngừng lên mốc kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng rất mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133 - 136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.860 USD/ounce, giảm 4 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.187 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch USD lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD 26.206 - 26.446 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mốc 26.520 - 26.620 đồng/USD.

Trước đó, để hạ nhiệt tỷ giá, ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.

Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 đồng/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Đây là đợt bán ngoại tệ lần thứ hai của Ngân hàng Nhà nước chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, trong hai ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã bán kỳ hạn khoảng 1,5 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm cùng với giá 26.550 đồng/USD.