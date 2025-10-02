Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng ‘nhảy múa’ từng ngày

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (2/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao, mỗi ngày lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC 137,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

ss.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng không ngừng lên mốc kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng rất mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133 - 136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.860 USD/ounce, giảm 4 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.187 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch USD lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD 26.206 - 26.446 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mốc 26.520 - 26.620 đồng/USD.

Trước đó, để hạ nhiệt tỷ giá, ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.

Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 đồng/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Đây là đợt bán ngoại tệ lần thứ hai của Ngân hàng Nhà nước chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, trong hai ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã bán kỳ hạn khoảng 1,5 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm cùng với giá 26.550 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng nhẫn #đầu tư vàng #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục