Kinh tế

Google News

Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (3/10), giá vàng trong nước bất ngờ giảm sau khi liên tiếp lập đỉnh. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 138 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất gần 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136 - 138 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 138 triệu đồng/lượng.

vangm.png
Vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi lập đỉnh mới.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm nhẹ. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn thương hiệu Doji niêm yết 132 - 135 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.862 USD/ounce, tăng 2 USD so với sáng qua.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng SJC hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư trong nước. Ngoài ra, khoảng cách quá lớn giữa vàng trong nước và vàng quốc tế tiếp tục là yếu tố khiến thị trường thận trọng.

Trong khi đó, ngày hôm qua, Ngân hàng ACB cũng thông báo sẽ bán vàng miếng thương hiệu của ngân hàng vào ngày 10/10 tới đây khiến người dân có nhiều lựa chọn các thương hiệu vàng miếng khác.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.177 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.196 - 26.446 đồng/USD, giảm 11 đồng/USD cả 2 chiều so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.615 - 26.690 đồng/USD mua - bán, tăng gần 100 đồng /USD mua vào và 75 đồng/USD chiều bán ra.

Ngọc Mai
