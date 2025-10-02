Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng. Theo đó, người mua bán vàng phải gắn với định danh, dữ liệu giao dịch được lưu giữ 10 năm.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải kết nối và cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu phải bao gồm: Thông tin định danh cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch mua - bán vàng miếng (căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương); mã số thuế của chính doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch; khối lượng và giá trị từng giao dịch mua - bán vàng miếng.

Đối với doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng, dữ liệu kết nối với Ngân hàng Nhà nước còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất - nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị.

Dự thảo cũng quy định rõ, tất cả các thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết nối, nhằm phục vụ kiểm tra, thanh tra và thống kê theo yêu cầu quản lý nhà nước.

y-4265.jpg
Người mua vàng phải gắn với định danh trong thời gian tới (ảnh: Như Ý).

Mặc dù thông tư mới là dự thảo nhưng mới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo về quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB từ ngày 10/10/2025.

Theo đó, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định, cập nhật trong từng thời kỳ. Cụ thể, đối với vàng miếng thương hiệu SJC, bên mua - bán chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng. Với vàng miếng thương hiệu ACB, thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại.

Đồng tiền thanh toán bắt buộc là tiền Việt Nam. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngọc Mai
#ngân hàng nhà nước #giao dịch vàng #định danh khách hàng #lưu trữ dữ liệu vàng #quản lý thị trường vàng #vàng miếng #giấy phép mua bán vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục