Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng. Theo đó, người mua bán vàng phải gắn với định danh, dữ liệu giao dịch được lưu giữ 10 năm.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải kết nối và cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu phải bao gồm: Thông tin định danh cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch mua - bán vàng miếng (căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương); mã số thuế của chính doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch; khối lượng và giá trị từng giao dịch mua - bán vàng miếng.

Đối với doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng, dữ liệu kết nối với Ngân hàng Nhà nước còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất - nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị.

Dự thảo cũng quy định rõ, tất cả các thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết nối, nhằm phục vụ kiểm tra, thanh tra và thống kê theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Người mua vàng phải gắn với định danh trong thời gian tới (ảnh: Như Ý).

Mặc dù thông tư mới là dự thảo nhưng mới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo về quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB từ ngày 10/10/2025.

Theo đó, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định, cập nhật trong từng thời kỳ. Cụ thể, đối với vàng miếng thương hiệu SJC, bên mua - bán chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng. Với vàng miếng thương hiệu ACB, thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại.

Đồng tiền thanh toán bắt buộc là tiền Việt Nam. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.