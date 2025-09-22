Nhiều ngân hàng kinh doanh vàng: Không sợ tình trạng 'xé rào làm bậy'

TPO - “Trong 8 ngân hàng được phép tham gia thị trường vàng thì có tới hơn một nửa là ngân hàng quốc doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước kiểm soát tốt hơn, không sợ tình trạng ngân hàng “xé rào làm bậy" - đại diện Hiệp hội kinh doanh vàng cho hay.

Ngân hàng nào sẽ tham gia thị trường vàng miếng?

Nghị định số 232 chính thức xoá bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, sửa đổi bổ sung nhiều điểm ở Nghị định 24 được ban hành hồi tháng 4/2012.

Theo đó, từ 10/10 tới đây, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất vàng miếng, thay vì cơ chế độc quyền Nhà nước như trước đây. Ngoài ra, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng được nới lỏng hơn khi các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện cũng sẽ được tham gia.

Cụ thể, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ. Các đơn vị này phải trong danh sách những tổ chức đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.

Tính đến hiện tại có 8 ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB.

Thị trường vàng sẽ ổn định hơn khi có thêm các ngân hàng tham gia sản xuất vàng miếng (ảnh: Như Ý).

Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, lần trở lại này của các ngân hàng thương mại khác hơn nhiều so với trước đây và được quản lý chặt chẽ hơn.

Theo đó, trước khi có Nghị định 24, thị trường vàng được nới lỏng, nhiều người gửi tiết kiệm bằng vàng. Một số ngân hàng bán vàng mà người dân gửi để cho vay. Bởi, lãi suất gửi vàng lúc đó chỉ 2%/năm trong khi nếu bán vàng để lấy tiền mặt cho vay thì lãi suất lên hơn 10% - mức chênh lệch quá lớn.

Tuy nhiên, khi giá vàng tăng vọt lên trong khi ngân hàng không có công cụ phòng vệ rủi ro, người dân muốn rút vàng về, ngân hàng rơi vào thế khó, thua lỗ nặng. Cũng từ đó mà Nghị định 24 ra đời nhằm chống vàng hoá nền kinh tế, siết chặt sự tham gia của các ngân hàng thương mại đối với thị trường vàng.

Trong bối cảnh hiện tại, với quy định mới, ngân hàng thương mại được phép quay trở lại với thị trường vàng, tuy nhiên mức độ tham gia sẽ hạn chế hơn, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.

“Trong 8 ngân hàng được phép tham gia thị trường vàng thì có tới hơn một nửa là ngân hàng quốc doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước kiểm soát tốt hơn, không sợ tình trạng ngân hàng “xé rào làm bậy". Chỉ ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ tham gia xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh vàng miếng, mua đi - bán lại để bình ổn thị trường”, đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng cho hay.

Thị trường vàng sẽ giảm thiểu đầu cơ

TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng - nhận định việc cho phép một số ngân hàng thương mại và doanh nghiệp vàng lớn nhập khẩu vàng sẽ tạo ra sự ổn định trên thị trường vàng, giảm thiểu đầu cơ. Đặc biệt, quy định này sẽ giúp cung cấp một nguồn vàng để cung - cầu ổn định, giúp giải quyết vấn đề kéo dài trong nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá cao.

“Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới có thể sẽ được thu hẹp nếu Nhà nước tăng nguồn cung. Nói cách khác, thị trường trong nước và thế giới được liên thông với nhau thì chắc chắn giá của hai thị trường sẽ sát với nhau hơn”, ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, việc trở lại của các ngân hàng thương mại với thị trường vàng lần này được cho là hợp lý và tính kiểm soát rủi ro cao hơn so với trước đây.

Vị chuyên gia nhắc lại rằng, cách đây khoảng 15 năm, ngân hàng thương mại từng tham gia mạnh mẽ vào thị trường vàng, bao gồm cả huy động và cho vay vàng. Tuy nhiên, những hoạt động này đã bị cấm. Hiện nay, dù được phép tham gia sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu vàng, ngân hàng vẫn không được huy động hay cho vay vàng.

“Đây là quy định hợp lý vì nếu cho vay vàng, ngân hàng sẽ đi lệch khỏi chức năng truyền thống, rơi vào thị trường hàng hóa với nhiều rủi ro khó kiểm soát”, ông Hiếu nhận định.