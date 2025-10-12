Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng đồng loạt tăng mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (12/10), giá vàng trong nước tăng mạnh lên đỉnh cao gần 143 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và vàng nhẫn cao nhất trên 141 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 10/10, quy định quy định xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước đã chính thức có hiệu lực nhưng giá vàng trong nước vẫn không ngừng tăng.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín MInh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 140 - 142,8 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng mua vào và 600.000 đồng/lượng bán ra.

Sj.jpg
Giá vàng miếng SJC vẫn trên đỉnh cao bất chấp việc bỏ độc quyền.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng lập kỷ lục. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 137,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.018 USD/ounce. Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng tuần thứ 8 liên tiếp khi đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.128 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.144 - 26.384 đồng/USD mua - bán.Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.400 - 26.700 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
