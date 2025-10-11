Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín MInh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Ngân hàng ACB niêm yết giá vàng miếng SJC 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 139,5 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC loạn giá.

Trước đây, giá mua vào vàng miếng SJC chênh nhau giữa các doanh nghiệp từ 500.000 -1 triệu đồng/lượng. Nay, sau khi xoá độc quyền, giá bán ra vàng miếng SJC vẫn... chênh lệch.

Giá vàng nhẫn cũng chênh lệch lớn giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138 - 141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.018 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với sáng qua.

Ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng gửi bộ hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho đơn vị hoặc từ chối cấp khi có đủ căn cứ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp quota cho từng doanh nghiệp và ngân hàng theo quy mô vốn, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, sử dụng vàng nguyên liệu tùy theo mục đích.

Như vậy, theo giới chuyên gia, việc tăng cung cho thị trường vàng sẽ phải đợi đến cuối năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.128 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.144 - 26.384 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.