Lý do ngân hàng 'hái ra tiền'

TPO - Theo báo cáo tài chính quý III vừa qua, nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh. Thậm chí, có ngân hàng có lợi nhuận tăng cao nhất trong lịch sử hoạt động bởi tăng trưởng tín dụng cao...

Hé lộ lợi nhuận "khủng"

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế tăng 19%, đạt 3.448 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi ngân hàng thành lập năm 2008.

Trong văn bản giải trình, ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank - cho biết, tăng trưởng lợi nhuận của LPBank đến từ việc duy trì thu nhập lãi thuần ổn định, kiểm soát chất lượng tín dụng, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Khoản lãi kỷ lục của quý III nâng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của LPBank lên 9.612 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

Một ngân hàng có mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập.

Trong năm nay, LPBank lên kế hoạch kinh doanh với 14.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,2% so với năm trước. Như vậy, sau 3 quý, ngân hàng đã hoàn thành 65% kế hoạch đề ra.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt tới 23.400 tỷ đồng và riêng quý III đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng này. Lợi nhuận của Techcombank đến từ việc tăng trưởng mạnh ở cả thu nhập lãi, phí dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 23.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của MB đến từ việc tăng trưởng dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên như doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ đều tăng 2 con số nhằm chủ động cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng…

Trong 9 tháng đầu năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận ngân hàng cũng đến từ việc tăng trưởng tín dụng cao. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 303.400 tỷ đồng (tương đương 97% kế hoạch năm), tăng hơn 22% so với cùng kỳ



Ngân hàng SHB cũng công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm. Ước tính riêng trong quý III, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ.

VPBank báo lãi 9.166 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 76,7% so với cùng kỳ và cao nhất trong 15 quý gần đây. Trong đó, ngân hàng mẹ lãi 6.378 tỷ đồng, tăng trưởng 39,9%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của VPBank ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty tài chính FE Credit tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng tương đương kết quả cả năm 2024.

Lợi nhuận tăng do đâu?

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/9, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Các chuyên gia Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, đà tăng trưởng tín dụng được duy trì trong quý III, với mức tăng ước đạt 14,8% so với đầu năm và 4,6% so với quý trước.

Môi trường lãi suất thấp tiếp tục đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng bán lẻ có dấu hiệu bắt kịp với tín dụng doanh nghiệp nhờ sự phục hồi của vay tiêu dùng và vay mua nhà.

MBS dự báo, nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tốt hơn so với nhóm quốc doanh, tương ứng là 18% và 12% vào cuối quý III.

Mới đây, tại cuộc họp báo quý của Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - cho biết, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã giao chỉ tiêu và đã liên tục điều chính room tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với các tổ chức tín dụng có hệ số tín nhiệm cao, năng lực tài chính tốt, huy động vốn tốt.

Với tốc độ tín dụng như hiện nay, từ nay đến cuối năm, nếu các tổ chức tín dụng có khả năng huy động vốn tốt, lành mạnh, bền vững, để đáp ứng tăng trưởng kinh tế thì dự kiến tăng trưởng tín dụng ước đạt 19-20%, đây là mức tăng trưởng tín dụng rất cao so với các năm trước.

"Chúng tôi kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,5% trong năm nay và hai chữ số trong những năm tiếp theo", ông Quang cho hay.