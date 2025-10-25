Giá vàng giảm, USD 'chợ đen' lập kỷ lục

TPO - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 148,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lập kỷ lục, mức hơn 27.600 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji…cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm mạnh.

Riêng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cao hơn các doanh nghiệp còn lại ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.112 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán, đứng im so với hôm qua.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường "chợ đen" tăng mạnh lên mức 27.520 - 27.620 đồng/USD, tăng 220 đồng so với sáng qua. Đây là mức giá USD cao chưa từng có được ghi nhận trên thị trường tự do. Lần gần nhất, giá USD trên thị trường này vượt mốc 27.000 đồng/USD là vào đầu tháng 9.