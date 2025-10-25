Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng giảm, USD 'chợ đen' lập kỷ lục

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 148,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lập kỷ lục, mức hơn 27.600 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji…cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về 148,5 triệu đồng/lượng.

a.jpg
Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm mạnh.

Riêng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cao hơn các doanh nghiệp còn lại ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.112 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán, đứng im so với hôm qua.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường "chợ đen" tăng mạnh lên mức 27.520 - 27.620 đồng/USD, tăng 220 đồng so với sáng qua. Đây là mức giá USD cao chưa từng có được ghi nhận trên thị trường tự do. Lần gần nhất, giá USD trên thị trường này vượt mốc 27.000 đồng/USD là vào đầu tháng 9.

Ngọc Mai
#giá vàng #USD tự do #thị trường vàng #tỷ giá USD #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #thị trường tài chính Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục