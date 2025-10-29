Kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép

TPO - Tối 29/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Khu vực II, yêu cầu triển khai một số biện pháp tăng cường quản lý thị trường ngoại hối, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và giữ ổn định tỷ giá.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng; chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an thành phố, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 10/11/2025.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thị trường ngoại hối trong nước xuất hiện chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD trong hệ thống ngân hàng so với giao dịch trên thị trường không chính thức.

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp chỉ đạo về tỷ giá trong thời gian qua.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động ngoại hối, nhằm đảm bảo trật tự thị trường, kiểm soát rủi ro và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đồng bộ với các biện pháp quản lý nhằm giữ vững ổn định tỷ giá, góp phần kiểm soát lạm phát và củng cố niềm tin vào đồng Việt Nam.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.091 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD đồng loạt hạ, niêm yết quanh 26.075 - 26.345 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giao dịch USD ghi nhận quanh 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn đáng kể so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng. Điều này phản ánh tâm lý găm giữ ngoại tệ và nhu cầu USD tăng trong ngắn hạn, dù chênh lệch giữa hai thị trường vẫn được kiểm soát trong phạm vi cho phép.

Ở thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) - đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt hiện đạt 98,66 điểm, giảm nhẹ so với tuần trước. Các chuyên gia nhận định, việc đồng USD suy yếu một phần do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt trong thời gian tới, tạo áp lực giảm nhẹ lên tỷ giá trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.