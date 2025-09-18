Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cho vay ngang là gì, vì sao Ngân hàng Nhà nước duyệt thử nghiệm?

TPO - Cho vay ngang hàng P2P Lending là một hình thức tài chính trực tiếp kết nối người vay và người cho vay thông qua một nền tảng trực tuyến. Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép thử nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin vừa ban hành hai quyết định nhằm thiết lập môi trường thử nghiệm cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực fintech và kiểm soát rủi ro tín dụng.

Cụ thể, Quyết định số 2866 ngày 22/7/2025 quy định về dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một giải pháp cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng, đồng thời thiết lập giới hạn đối với tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các giải pháp cho vay ngang hàng cùng tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là 400 triệu đồng.

Quy định này nhằm đảm bảo thống nhất chung nguyên tắc quản trị rủi ro, phù hợp với tính chất thí điểm của cơ chế thử nghiệm, đồng thời giới hạn tổn thất tài chính đối với cả bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Cho vay ngang hàng P2P Lending là một hình thức tài chính trực tiếp kết nối người vay và người cho vay thông qua một nền tảng trực tuyến.

Quyết định số 2970 ngày 11/8/2025 ban hành quy định hướng dẫn về việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện kỹ thuật để thực hiện kết nối với CIC, danh mục chỉ tiêu, thời hạn và tần suất cung cấp, quyền và nghĩa vụ của công ty tham gia Cơ chế thử nghiệm khi kết nối với CIC

Cũng theo Quyết định 2970, tham gia hệ thống thông tin tín dụng, các công ty cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của 01 khách hàng tại nền tảng của mình cũng như toàn bộ các nền tảng theo quy định. Đồng thời, các công ty cho vay có thể có thêm thông tin về bên đi vay để cung cấp cho bên cho vay (khi được sự chấp thuận của bên đi vay theo quy định pháp luật hiện hành), góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.

Trước đó, ngày 1/7, Nghị định số 94/2025 của Chính phủ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (Nghị định số 94/2025) đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến mới trong việc tạo lập hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành 2 quyết định về cho vay ngang hàng nói trên khẳng định sự sẵn sàng của Ngân hàng Nhà nước trong việc đồng hành với các tổ chức công nghệ tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro.

Hai quyết định này là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện để các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm có thể chủ động nghiên cứu, xây dựng, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và năng lực quản trị, vận hành giải pháp cho vay ngang hàng an toàn, hiệu quả.

Ngọc Mai
