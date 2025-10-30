Giá vàng chịu áp lực sau phát biểu của Chủ tịch Fed

TPO - Giá vàng thế giới giảm bớt đà tăng trong phiên 30/10, khi thị trường phản ứng với phát biểu thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về triển vọng chính sách tiền tệ, dù cơ quan này vừa hạ lãi suất thêm 0,25% như kỳ vọng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 3.964,39 USD/ounce vào cuối phiên giao dịch tại New York, sau khi có lúc bật tăng tới 2% trong ngày. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex cũng chốt phiên tăng 0,4%, đạt 4.000,7 USD/ounce.

Trước đó, Fed đã quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống biên độ mục tiêu 3,75% - 4,00%, đánh dấu lần nới lỏng thứ hai trong năm 2025. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết còn nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ Fed về việc có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 hay không.

“Việc giảm thêm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Chính sách tiền tệ của Fed không đi theo một lộ trình định sẵn”, ông Powell nhấn mạnh.

Theo giới phân tích, phát biểu này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt hạ lãi suất tiếp theo, khiến giá vàng chịu áp lực điều chỉnh. “Thị trường vàng phản ứng hợp lý khi ông Powell cố gắng làm dịu kỳ vọng về chính sách nới lỏng. Diễn biến này đang hỗ trợ đồng USD và gây bất lợi cho vàng”, ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals, nhận định.

Cùng thời điểm, chỉ số USD tăng tiếp, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, nhà giao dịch độc lập Tai Wong cho rằng “việc khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12 bị đặt dấu hỏi sẽ kìm hãm đà hồi phục của nhóm kim loại quý”.

Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và bày tỏ lạc quan về khả năng tiến tới thỏa thuận tương tự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước cuộc gặp dự kiến vào ngày 31/10.

Dù đã tăng 51% từ đầu năm đến nay và lập kỷ lục 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10, giá vàng vẫn giảm hơn 3% trong tuần này do tâm lý rủi ro cải thiện và căng thẳng thương mại hạ nhiệt.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 47,82 USD/ounce; bạch kim tăng 0,6% lên 1.595,81 USD; trong khi palađi tăng 1,9% lên 1.420,05 USD/ounce.