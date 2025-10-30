Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng chịu áp lực sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới giảm bớt đà tăng trong phiên 30/10, khi thị trường phản ứng với phát biểu thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về triển vọng chính sách tiền tệ, dù cơ quan này vừa hạ lãi suất thêm 0,25% như kỳ vọng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 3.964,39 USD/ounce vào cuối phiên giao dịch tại New York, sau khi có lúc bật tăng tới 2% trong ngày. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex cũng chốt phiên tăng 0,4%, đạt 4.000,7 USD/ounce.

Trước đó, Fed đã quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống biên độ mục tiêu 3,75% - 4,00%, đánh dấu lần nới lỏng thứ hai trong năm 2025. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết còn nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ Fed về việc có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 hay không.

maykrbmqlji6xhpuzdnmobuuh4-11zon.jpg
Giá vàng thế giới giảm bớt đà tăng trong phiên 30/10, khi thị trường phản ứng với phát biểu thận trọng của Chủ tịch Fed về triển vọng chính sách tiền tệ.

“Việc giảm thêm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Chính sách tiền tệ của Fed không đi theo một lộ trình định sẵn”, ông Powell nhấn mạnh.

Theo giới phân tích, phát biểu này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt hạ lãi suất tiếp theo, khiến giá vàng chịu áp lực điều chỉnh. “Thị trường vàng phản ứng hợp lý khi ông Powell cố gắng làm dịu kỳ vọng về chính sách nới lỏng. Diễn biến này đang hỗ trợ đồng USD và gây bất lợi cho vàng”, ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals, nhận định.

Cùng thời điểm, chỉ số USD tăng tiếp, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, nhà giao dịch độc lập Tai Wong cho rằng “việc khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12 bị đặt dấu hỏi sẽ kìm hãm đà hồi phục của nhóm kim loại quý”.

Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và bày tỏ lạc quan về khả năng tiến tới thỏa thuận tương tự với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước cuộc gặp dự kiến vào ngày 31/10.

Dù đã tăng 51% từ đầu năm đến nay và lập kỷ lục 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10, giá vàng vẫn giảm hơn 3% trong tuần này do tâm lý rủi ro cải thiện và căng thẳng thương mại hạ nhiệt.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 47,82 USD/ounce; bạch kim tăng 0,6% lên 1.595,81 USD; trong khi palađi tăng 1,9% lên 1.420,05 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng thế giới #giá vàng #Fed hạ lãi suất #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục