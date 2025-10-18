Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Lan tỏa niềm tin và tiện ích cho người tiêu dùng

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, sự kiện Sóng Festival nằm trong chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam là dịp để khách hàng, những người trẻ có những trải nghiệm mới, hình thành thói quen thanh toán thông minh, an toàn và hiệu quả.

Tối 17/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Tiền Phong và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp tổ chức khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, từ những ngày đầu tiên được tổ chức, sự kiện Ngày thẻ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ về chủ trương của Ngân hàng Nhà nước - cơ quan quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, sự hợp tác của các cơ quan báo chí truyền thông, các ngân hàng, doanh nghiệp liên quan và sự hưởng ứng của đông đảo người dân, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những “công dân số”.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, chúng ta đã xây dựng được một hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, thanh toán sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng. Ảnh: Dương Triều.

“Ngày Thẻ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung đó, thông qua truyền thông, trải nghiệm thực tế và ưu đãi hấp dẫn, khơi dậy hứng thú và thói quen thanh toán hiện đại của người dân”, ông Dũng ghi nhận.

Lan toả niềm tin và tiện ích cho người tiêu dùng

Ông Phạm Tiến Dũng cho biết, chương trình mua sắm và giải trí Sóng Festival nằm trong chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần 5 với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” là dịp để khách hàng có những trải nghiệm mới, hình thành thói quen thanh toán thông minh, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là nơi tạo cơ hội cho các ngân hàng, tổ chức thẻ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Sự kiện lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: “Mỗi làn sóng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra làn sóng lan tỏa niềm tin và tiện ích cho người tiêu dùng”.

Chúng ta tin rằng thế hệ trẻ - sinh ra trong thời đại số - sẽ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là lực lượng dẫn dắt đổi thay, góp phần xây dựng một xã hội thanh toán thông minh, minh bạch, an toàn và bền vững.

Không gian lễ khai mạc.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với ngành Tài chính tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua thách thức và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững và thịnh vượng.

Thay mặt ngành ngân hàng và tài chính, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp thu 5 chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc để triển khai tới toàn thể ngành ngân hàng. Trong đó, xin đặc biệt lưu tâm về việc triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới mọi mặt của cuộc sống cũng như quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.