Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Hàng nghìn người 'vượt nắng, thắng nóng' tại Sóng Festival

TPO - Trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sóng Festival tiếp tục diễn ra hôm nay (19/10) tại sân vận động Đại học Bách Khoa - Hà Nội. Sự kiện tăng sức "nóng" với các hoạt động hấp dẫn từ 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế, và trải nghiệm mua sắm từ gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…