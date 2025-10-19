Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ngày Thẻ Việt Nam 2025:

Hàng nghìn người 'vượt nắng, thắng nóng' tại Sóng Festival

Việt Linh - Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sóng Festival tiếp tục diễn ra hôm nay (19/10) tại sân vận động Đại học Bách Khoa - Hà Nội. Sự kiện tăng sức "nóng" với các hoạt động hấp dẫn từ 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế, và trải nghiệm mua sắm từ gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…

d50c4ff9fec4739a2ad5.jpg
Ban tổ chức tiếp tục dành tặng 50.000 đồng trực tiếp vào tài khoản cho người tham dự check-in tại cổng vào, dự kiến sẽ có tổng cộng 6.000 phần quà được gửi tặng trong 2 ngày sự kiện.
1855d7617d5af004a94b.jpg
Bên trong sân vận động, khu vực các gian hàng tiếp tăng sức "nóng" trước các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, quà tặng độc đáo chỉ có tại Ngày Thẻ Việt Nam.
37777949da72572c0e63.jpg

Tại gian hàng MB Bank, không khí luôn sôi động “góc vui Gen Z” với loạt minigame, thử thách tương tác và nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn. “Vòng quay chạm”, khu check-in cùng những món quà dễ thương như túi tote, bình nước...

d813d1db7be0f6beaff1.jpg
Thẻ Trẻ Connect của VietinBank cùng nhiều ưu đãi cho chủ thẻ là học sinh, sinh viên được các bạn trẻ quan tâm.
bdec54ecf7d77a8923c6.jpg
Đến với gian hàng Agribank, khách tham quan bước vào không gian công nghệ ngân hàng hiện đại, vừa khám phá các tiện ích số, vừa hào hứng tham gia quiz game “Tìm hiểu tài chính số”, thử sức với vòng quay may mắn và thử thách Golf để rinh quà.
92d4612bcb10464e1f01.jpg
Mastercard tiếp tục thu hút bạn trẻ trải nghiệm trò chơi “đập hộp” mô phỏng blindbox (hộp quà bí mật), nơi người chơi trực tiếp tương tác với một chiếc hộp quà “khổng lồ”, đầy bất ngờ và phấn khích.
d9e22a8880b30ded54a2.jpg
Rất đông bạn trẻ, gia đình trẻ, cùng đông đảo người dân quan tâm tới công nghệ thanh toán, thanh toán số tới tham dự Sóng Festival trong ngày thứ 2 của sự kiện.
12bddccf7ff4f2aaabe5.jpg
Thời tiết ủng hộ, sân khấu liên tục sôi động với các nhóm nhảy sinh viên, Sóng Festival hứa hẹn tiếp tăng sức "nóng" trong buổi chiều - tối nay với các hoạt động hấp dẫn từ gian hàng, và đêm nhạc "Chạm Việt Nam".
641eb244117f9c21c56e.jpg
Sóng Festival sẽ diễn ra tới 21h30 hôm nay (19/10) tại Sân vận động Đại học Bách Khoa - Hà Nội, với sự tham gia của 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế và gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…
Việt Linh - Dương Triều
#Sóng Festival #Hà Nội #Ngày Thẻ Việt Nam 2025 #quà tặng công nghệ #gian hàng ngân hàng #trải nghiệm số #đêm nhạc

