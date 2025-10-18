Ngày thẻ Việt Nam: 'Một chạm' là thông điệp của công nghệ, của niềm tin

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival 2025, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 - nhấn mạnh: “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ là thông điệp của công nghệ, mà còn là biểu tượng cho niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người, giữa tuổi trẻ Việt Nam với khát vọng chuyển đổi số quốc gia.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 - phát biểu tại lễ khai mạc. Video: Trọng Quân.

Theo ông Phùng Công Sưởng, từ năm 2020 đến nay, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội. Đây là chủ trương lớn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, minh bạch và an toàn, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số.

Qua từng mùa tổ chức, Ngày thẻ Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu sắc - không chỉ với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ - mà với hàng triệu người dân, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tiên phong trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Ảnh: Dương Triều.

Theo ông Phùng Công sưởng, chủ đề của Ngày thẻ Việt Nam không chỉ chuyển tải thông điệp về đột phá công nghệ của đất nước, mà còn là thông điệp của niềm tin - niềm tin vào sự kết nối thông minh giữa con người với con người, niềm tin vào một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên số.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ với một chiếc thẻ nhỏ bé, một lần “chạm” điện thoại hay một mã QR, sinh trắc học, bạn có thể mở ra cả thế giới tiện ích. Nhưng, đằng sau sự giản đơn ấy là thành quả to lớn của trí tuệ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam”, ông Sưởng nói và mong muốn thế hệ trẻ sẽ là ngọn sóng tiên phong, đưa những thành tựu ấy vào đời sống, để mỗi một lần “chạm” không chỉ là hành động thanh toán, mà còn là một lần “chạm” của trái tim, của kết nối và đong đầy khát vọng Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho hay, Sóng Festival 2025 được tổ chức hôm nay như một bản hòa ca của tuổi trẻ - nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc giao thoa; nơi khắc hoạ sự nhiệt huyết, sáng tạo và dẫn dắt đổi thay của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chủ đề của Ngày Thẻ Việt Nam là thông điệp của niềm tin - niềm tin vào sự kết nối thông minh giữa con người với con người. Ảnh: Lộc Liên.

Trước đó, phát biểu tại họp báo giới thiệu Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, thanh toán không đơn thuần là hành động tài chính, mà trở thành cầu nối của niềm tin - kết nối giữa con người với con người, giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, giữa xã hội với mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ đề ‘Một chạm - Vạn niềm tin’ của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 không chỉ là nơi tôn vinh những tiến bộ về công nghệ tài chính, mà còn là biểu tượng của niềm tin số - niềm tin vào hệ sinh thái hiện đại, minh bạch, an toàn và kết nối.

Mỗi một "chạm" - mỗi lần thanh toán số - là một lựa chọn cho sự tiện ích, nhanh chóng và bảo mật; và hơn hết, đó là một “chạm” đến trái tim của mỗi một con người, thể hiện sự ủng hộ vào tương lai số hóa của đất nước, vào hành trình chuyển đổi số toàn diện trong kỷ nguyên mới”.