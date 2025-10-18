Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: 'Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sức sáng tạo'

report Phó Thủ tướng: Thanh toán không tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc:

Tôi vui mừng khi đến tham dự Lễ khai mạc Sóng Festival do báo Tiền phong phối hợp với Napas tổ chức. Đây là sự kiện trọng tâm của chiến dịch Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với thông điệp và ý nghĩa “Một chạm - Vạn niềm tin” lan tỏa tới các bạn trẻ.

Trong không khí sôi động của Sóng Festival hôm nay, tôi cảm nhận thấy nhịp đập của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày để đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Chúc mừng Báo Tiền Phong phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức liên quan đã triển khai diễn đàn có ý nghĩa quan trọng này. Đây là lần thứ 5 kể từ năm 2020 đến nay, Báo Tiền Phong tổ chức sự kiện này. Tới nay, Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sức sáng tạo như một dấu ấn truyền thông cộng đồng của Báo Tiền Phong phối hợp với Napas tổ chức.

Những con số biết nói với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số”. Festival hôm nay diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa.

Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thanh toán không tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược.

Chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đến công chúng với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

Chúng ta khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh.

Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày Thẻ Việt Nam do Báo Tiền Phong và Napas tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán; tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Chúc Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sóng Festival lan tỏa mạnh mẽ trở thành xu thế, niềm tin khắp mọi miền đất nước.