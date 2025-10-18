Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: 'Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sức sáng tạo'

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 đã trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ.
Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương đồng hành cùng chương trình Ngày thẻ Việt Nam từ năm đầu tiên đến nay, Vietcombank tin tưởng chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục ghi dấu những thành công, lan tỏa thông điệp tích cực và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho các khách mời, đặc biệt là các bạn trẻ - những người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước về các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, hướng đến xây dựng một thủ đô xanh, an toàn và bền vững, một xã hội không tiền mặt.
Chúng tôi hy vọng rằng các khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ luôn đón nhận và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ thanh toán của Vietcombank, đồng hành cùng chúng tôi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa các sản phẩm dịch vụ của lĩnh vực thẻ, lĩnh vực thanh toán số, giúp cho thị trường thanh toán của Việt Nam ngày một phát triển.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng:
Từ những ngày đầu tiên được tổ chức, sự kiện Ngày thẻ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ về chủ trương của Ngân hàng Nhà nước - cơ quan quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, sự hợp tác của các cơ quan báo chí truyền thông, các ngân hàng, doanh nghiệp liên quan và sự hưởng ứng của đông đảo người dân, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những “công dân số”, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, chúng ta đã xây dựng được một hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả.
Các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.
Ngày Thẻ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung đó, thông qua truyền thông, trải nghiệm thực tế và ưu đãi hấp dẫn, khơi dậy hứng thú và thói quen thanh toán hiện đại của người dân.
Chương trình mua sắm và giải trí Sóng Festival nằm trong chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần 5 với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” là dịp để khách hàng có những trải nghiệm mới, hình thành thói quen thanh toán thông minh, an toàn và hiệu quả. Đây cũng là nơi tạo cơ hội cho các ngân hàng, tổ chức thẻ quảng bá sản phẩm, dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của người dùng.
Sự kiện sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: “Mỗi làn sóng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra làn sóng lan tỏa niềm tin và tiện ích cho người tiêu dùng”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc:
Tôi vui mừng khi đến tham dự Lễ khai mạc Sóng Festival do báo Tiền phong phối hợp với Napas tổ chức. Đây là sự kiện trọng tâm của chiến dịch Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với thông điệp và ý nghĩa “Một chạm - Vạn niềm tin” lan tỏa tới các bạn trẻ.
Trong không khí sôi động của Sóng Festival hôm nay, tôi cảm nhận thấy nhịp đập của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày để đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Chúc mừng Báo Tiền Phong phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức liên quan đã triển khai diễn đàn có ý nghĩa quan trọng này. Đây là lần thứ 5 kể từ năm 2020 đến nay, Báo Tiền Phong tổ chức sự kiện này. Tới nay, Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sức sáng tạo như một dấu ấn truyền thông cộng đồng của Báo Tiền Phong phối hợp với Napas tổ chức.
Những con số biết nói với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số”. Festival hôm nay diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa.
Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm.
Chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đến công chúng với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.
Chúng ta khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh.
Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày Thẻ Việt Nam do Báo Tiền Phong và Napas tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán; tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.
Chúc Ngày Thẻ Việt Nam 2025, Sóng Festival lan tỏa mạnh mẽ trở thành xu thế, niềm tin khắp mọi miền đất nước.
Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Từ năm 2020 đến nay, Ngày thẻ Việt Nam trở thành sự kiện thường niên giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội. Đây là chủ trương lớn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, minh bạch và an toàn, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số.
Qua từng mùa tổ chức, Ngày thẻ Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu sắc - không chỉ với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ - mà với hàng triệu người dân, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tiên phong trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.
Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” - là chuỗi hoạt động trải dài từ cuối tháng 9 đến nay với nhiều hội thảo, tọa đàm, trải nghiệm công nghệ.
Chủ đề này không chỉ chuyển tải thông điệp về đột phá công nghệ của đất nước, mà còn là thông điệp của niềm tin - niềm tin vào sự kết nối thông minh giữa con người với con người, niềm tin vào một Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên số.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ với một chiếc thẻ nhỏ bé, một lần “chạm” điện thoại hay một mã QR, sinh trắc học, bạn có thể mở ra cả thế giới tiện ích. Nhưng, đằng sau sự giản đơn ấy là thành quả to lớn của trí tuệ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.
Chúng tôi mong muốn rằng, các bạn - thế hệ trẻ - sẽ là ngọn sóng tiên phong, đưa những thành tựu ấy vào đời sống, để mỗi một lần “chạm” không chỉ là hành động thanh toán, mà còn là một lần “chạm” của trái tim, của kết nối và đong đầy khát vọng Việt Nam.
Sóng Festival 2025 được tổ chức hôm nay như một bản hòa ca của tuổi trẻ - nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc giao thoa; nơi khắc hoạ sự nhiệt huyết, sáng tạo và dẫn dắt đổi thay của thế hệ trẻ Việt Nam.
- Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính
- Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
- Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
Tiết mục mở màn “Một vòng Việt Nam” do ca sỹ Vũ Quang Thiện biểu diễn đã thắp lên tinh thần Việt Nam đầy tự hào và gắn kết.
Giai điệu rộn ràng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc như đưa khán giả bước qua từng miền Tổ quốc, cảm nhận rõ hơi thở của đất nước trẻ trung, năng động.
Tiết mục của ca sỹ trên sân khấu với tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, chân thành đã tạo nên một không khí mở đầu giàu cảm hứng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến mọi khán giả.
Sóng Festival là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
