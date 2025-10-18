Kết quả sốc ở Anh trai say hi

TPO - Giọt nước mắt của các Anh trai liên tục rơi trong khoảnh khắc 6 cái tên rơi vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, cú lật kèo xảy ra khi Trấn Thành công bố không có ai bị loại.

Live stage 2 của Anh trai say hi đi đến hồi kết với những cú sốc liên tiếp. Đầu tiên, tất cả ngỡ ngàng vì OgeNus đứng trong đội hình 6 Anh trai bị loại. Bên cạnh OgeNus có Jey B, Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Lohan và Vương Bình.

Bất ngờ vì OgeNus đứng ở đó, bởi đây là Anh trai nổi bật từ đầu chương trình. Bray đã gục xuống và rớm nước mắt. Nhiều anh trai tiếc cho OgeNus, nhận định đây là nhân tố nổi bật của game show năm nay. Bầu không khí u ám trở nên nặng nề khi Trấn Thành mời từng người chia sẻ bản thân trước khi chia tay game show.

Tuy nhiên, cú sốc thứ 2 xảy ra khi Trấn Thành lật kèo, tuyên bố không ai phải rời chương trình. Tất cả đã việt vị với Anh trai say hi, vì xuyên suốt Live stage 2, Trấn Thành luôn nhấn mạnh việc sẽ có 6 người bị loại, dựa theo bình chọn từ khán giả trường quay.

6 Anh trai được cứu sau Live stage 2.

Tại Live stage 2, chương trình chọn ra 4 đội trưởng, là những người có điểm bình chọn cao nhất sau Live stage 1. Mỗi đội chia thành 2 nhóm nhỏ, đấu 2 lượt với đối thủ. Chung cuộc, đội Negav lội ngược dòng ngoạn mục để thắng. Ở cả 2 lượt đấu, đội Negav về nhì. Nhưng tính tổng điểm, cộng thêm 20 điểm còn thừa sau vòng chọn bài, Negav và các đồng đội được vỡ òa trong chiến thắng.

Niềm vui của Negav là cú sốc với Bray. Ở lượt ra sân đầu tiên, đội Bray thắng với 171 phiếu bầu. Nhưng đến lượt 2, đội hình phụ của Bray hoàn toàn thất thế trước đối thủ. Tương tự, Karik không thể giải được bài toán cân bằng sức mạnh cho 2 đội hình. Chiến thắng của Karik, Ngô Kiến Huy và Bùi Duy Ngọc ở lượt đấu 2 là không đủ.

Sau Live stage 2, những nhân tố mạnh nhất của Anh trai say hi mùa mới dần lộ diện. Negav, Vũ Cát Tường, Bùi Trường Linh, Bray BigDaddy, Karik là những Anh trai đang có độ phủ sóng cao, được khán giả trường quay ủng hộ nhiệt tình xuyên suốt từ Live stage 1 đến Live stage 2.

Ngược lại, Khoi Vu, Vương Bình, Nhâm Phương Nam và Lohan là những Anh trai rơi vào vòng nguy hiểm. Sự thay đổi đột ngột của game show giúp họ tạm an toàn sau Live stage 2. Hướng đến Live stage 3, tất cả cần đột phá để không lặp lại bi kịch.