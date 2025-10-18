Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lễ cầu siêu bất ổn

Tú Oanh

TPO - Ông Tôn Đức Vinh, người thầy có ơn với Vu Mông Lung, đứng ra tổ chức lễ cầu siêu cho tài tử xấu số. Tuy nhiên, một số chi tiết bất ổn khiến cộng đồng mạng xôn xao.

ETToday đưa tin ông Tôn Đức Vinh đứng ra tổ chức lễ cầu siêu thu hồi hồn phách cho Vu Mông Lung vào 12h trưa 17/10 (giờ địa phương) tại Trung tâm hội nghị Tân Nguyệt, quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Ông Tôn là quản lý kỳ cựu trong Cbiz, được biết đến là người thầy khai sáng và dẫn dắt ban đầu của nam diễn viên Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Theo HK01, buổi lễ kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ và được phát trực tiếp toàn bộ trên YouTube, thu hút hơn 10.000 lượt xem trực tuyến. Ngoài ra, gần 100 người hâm mộ trực tiếp có mặt tại hiện trường. Toàn bộ ghế ngồi kín chỗ.

l1.jpg
Lễ cầu siêu cho Vu Mông Lung kéo dài suốt 6 giờ, được livestream trên YouTube.

Khoảng 12h20, ông Tôn Đức Vinh mặc đồ đen từ từ bước vào hội trường. Các pháp sư tụng kinh thực hiện nghi lễ theo đúng trình tự - từ mời chư Phật, thỉnh vong linh, tụng kinh hồi hướng siêu độ…

Giữa buổi, ông Tôn Đức Vinh dưới sự hướng dẫn của pháp sư châm hương khấn vái, rồi quỳ trước cửa để dẫn hồn, vừa niệm lời cầu khấn: “Xin con hãy đón nhận lễ cầu siêu mà người cha vô dụng này làm cho con”.

Nhiều bong bóng hình cá được bày trí quanh khu vực làm lễ. Ban đầu dự kiến thả bóng lên trời vào cuối buổi - tượng trưng cho linh hồn Vu Mông Lung được tự do bay lên, bơi về phía ánh sáng.

Tuy nhiên, vì lý do bảo vệ môi trường, phần này bị hủy bỏ. Thay vào đó, fan được mang bong bóng về nhà, mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc hơn.

Trong lúc phát sóng, một số người xem nghe thấy pháp sư đọc nhầm năm sinh của người đã khuất, vốn dĩ sinh ngày 15/6/1988, nhưng lại thành 1986.

Nhiều bình luận được để lại, với nội dung mong ông Tôn Đức Vinh cùng đơn vị tổ chức tang lễ sớm chỉnh sửa thông tin.

l2.jpg
l3.jpg
Ông Tôn Đức Vinh làm người chủ trì lễ cầu siêu.

Ngoài ra, một bộ phận lo lắng linh hồn Vu Mông Lung nghe không hiểu khi pháp sư tụng kinh bằng tiếng Đài Loan (Đài ngữ). Họ gợi ý nên tụng bằng tiếng Quan thoại (ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc, được chuẩn hóa dựa trên phương ngữ Bắc Kinh).

Vu Mông Lung đột ngột qua đời sau khi ngã từ trên cao vào ngày 11/9. Mặc dù cảnh sát tuyên bố không có dấu hiệu hình sự, nguyên nhân cái chết của anh trở thành đề tài gây nhiều đồn đoán. Không ít người tin rằng Vu Mông Lung bị hãm hại, là nạn nhân của "quy tắc ngầm" showbiz.

Đến nay, sau hơn một tháng, mạng xã hội vẫn lan truyền đủ loại thuyết âm mưu, chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đông đảo người hâm mộ kêu gọi cơ quan chức năng điều tra lại để nam diễn viên xấu số được sớm yên nghỉ.

l5.jpg
Dòng người đến viếng Vu Mông Lung.
Tú Oanh
