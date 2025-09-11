Nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong ở tuổi 37 do ngã lầu

TPO - Diễn viên Vu Mông Lung tử vong do rơi từ trên cao, hưởng dương 37 tuổi. Thông tin gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc từ trưa 11/9, song đến tối phòng làm việc mới xác nhận.

Tối 11/9, phòng làm việc của diễn viên Vu Mông Lung xác nhận anh qua đời vì ngã từ trên lầu xuống, hưởng dương 37 tuổi.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng Vu Mông Lung, người mà chúng tôi hết mực yêu quý, đã qua đời vào ngày 11/9/2025 do rơi từ tầng cao. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng có yếu tố hình sự. Nguyện người đã khuất được yên nghỉ và những người ở lại sẽ kiên cường”, phòng làm việc của Vu Mông Lung thông báo.

Diễn viên Vu Mông Lung qua đời do ngã từ tầng cao, hưởng dương 37 tuổi.

Thông tin nam diễn viên qua đời gây xôn xao từ sáng cùng ngày song người hâm mộ lẫn truyền thông đều không thể xác nhận.

Tin ban đầu được blogger Tiểu Yến đăng tải, người trong cuộc nói đêm 10/9, Dư Mông Lung cùng 5-6 người đi ăn tại nhà một người bạn. Khoảng 2h sáng 11/9 nam diễn viên vào phòng ngủ và khóa cửa. Đến 6h sáng, bạn bè ra về nhưng không thấy anh và phát hiện thi thể nam diễn viên ở dưới tầng.

Một hàng xóm dắt chó đi dạo chứng kiến và báo cảnh sát. Theo nguồn tin, trong túi anh còn có hai chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè, lưới chống muỗi đã bị cạy mở.

Một số đồng nghiệp thân thiết với Vu Mông Lung đăng tin chia buồn nhưng sau đó xóa đi. Khán giả mong đây chỉ là tin giả. Chỉ đến tối thông tin anh qua đời mới được xác nhận.

Phóng viên tra cứu thông tin trên Tianyancha và phát hiện hai công ty của anh là công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Khởi Mông Thượng Hải và công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh Tiên Mông Đông Dương, đều đã trong trạng thái giải thể. Có thời gian dài, Mông Lung đóng băng sự nghiệp, hầu như không hoạt động.

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Urumqi, Tân Cương. Anh nổi tiếng khi đóng vai Cửu Vương Tề Hàn phim Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Lưỡng thế hoan, Tân Bạch nương tử truyền kỳ… mới đây là vai Lý Chuẩn trong Vĩnh Dạ tinh hà, Huyền Thiên Giả trong Lâm Giang Tiên.