Nữ nhà văn đột ngột qua đời ở tuổi 35

TPO - Tác giả Baek Se Hee đột ngột qua đời ở tuổi 35. Cô nổi tiếng với hai cuốn sách kể về hành trình chiến đấu chống bệnh trầm cảm.

Ngày 17/10, Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc (KODA) gây chú ý khi báo tin nữ nhà văn Baek Se Hee qua đời ở tuổi 35.

Thông tin chi tiết về sự ra đi đột ngột không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo KODA, cô Baek cứu sống 5 người bằng cách hiến tạng (tim, phổi, gan và hai quả thận) tại Bệnh viện Ilsan thuộc Dịch vụ Bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS).

“Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng nhân ái mà người hiến tặng Baek Se Hee cùng gia đình đã thể hiện khi thực hiện món quà của sự sống. Tình yêu thương mà Baek sẻ chia trong những giây phút cuối đời - sau khi mang đến niềm an ủi và hy vọng qua những trang viết đầy cảm xúc - trở thành phép màu mang lại sự sống cho những người khác”, Lee Sam Yeol, giám đốc KODA, bày tỏ.

Nhà văn Baek Se Hee qua đời ở tuổi 35.

Baek Se Hee sinh năm 1990, là con thứ hai trong gia đình ba chị em gái ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác văn học tại đại học ở Seoul và từng làm việc tại công ty xuất bản trong 5 năm.

Trong thời gian này, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc, một dạng trầm cảm nhẹ nhưng dai dẳng.

Quá trình trị liệu tạo nguồn cảm hứng cho cô sáng tác cuốn sách bán chạy nhất của mình, Tôi muốn chết nhưng tôi muốn ăn Tteokbokki (I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki), vào năm 2018. Sách được viết dưới dạng hồi ký/tiểu luận tự thuật mà cô ghi lại các buổi trị liệu tâm lý, cũng như chia sẻ về trải nghiệm mắc trầm cảm.

Năm 2024, cô tiếp tục cho ra mắt cuốn Tôi muốn chết nhưng vẫn muốn ăn Tteokbokki (I want to Die but I Still Want to eat Tteokbokki) và đạt được thành công không kém.

Cả hai cuốn sách được dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh bởi nhà văn kiêm dịch giả gốc Hàn Anton Hur, giúp tên tuổi Baek Se Hee nổi tiếng ra thế giới.

Cô cũng hợp tác với các tác giả khác tạo ra tác phẩm No One Will Ever Love You as Much as I Do (tạm dịch: Sẽ không ai yêu anh nhiều như em) vào năm 2021 và I Want to Write, I don't Want to Write (tạm dịch: Tôi muốn viết, tôi không muốn viết) vào năm 2022.

Hai cuốn sách bán chạy của Baek.

Sau thông báo của KODA, em gái Baek Se Hee ra tuyên bố riêng: “Chị gái tôi, người mà tôi yêu thương nhất, muốn viết, muốn kết nối với trái tim thông qua những áng văn, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Với trái tim nhân hậu, yêu thương hết mực và không thể ghét bỏ bất kỳ ai, tôi mong chị ấy có thể yên nghỉ trên thiên đường. Em yêu chị rất nhiều”.

Độc giả từ khắp nơi trên thế giới cũng gửi lời tiếc thương đến nữ nhà văn tài năng: “Hãy yên nghỉ, Baek Se Hee”, “Tôi vừa thấy tin tức về Baek Se Hee. Hãy yên nghỉ trên thiên đường. Mong cô được ăn nhiều Tteokbokki ở thế giới bên kia”, “Tôi mua sách của cô ấy và giới thiệu nó cho mọi người. Không thể tin cô ấy đã ra đi mãi mãi. Yên nghỉ nhé nữ hoàng! Cảm ơn vì khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn trong cuộc chiến với sức khỏe tâm thần của mình”...