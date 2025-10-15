Bức ảnh tệ nhất của ông Trump

TPO - Tổng thống Donald Trump chỉ trích tạp chí Time vì sử dụng bức ảnh “tệ nhất mọi thời đại” của ông cho trang bìa.

Sáng 14/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi đăng thông điệp chỉ trích tạp chí Time trên nền tảng Truth Social.

“Tạp chí Time viết một bài báo khá hay về tôi, nhưng bức ảnh họ chọn có thể là tệ nhất mọi thời đại. Họ làm tóc tôi ‘biến mất’, rồi có thứ gì đó lơ lửng trên đầu tôi, như chiếc vương miện nhưng cực kỳ nhỏ. Thật kỳ quặc. Tôi vốn chưa bao giờ thức chụp ảnh từ góc dưới. Đây là bức ảnh cực kỳ tệ hại và đáng bị chỉ trích”, ông chủ Nhà Trắng tỏ ra bức xúc.

Tạp chí Time dùng ảnh ông Trump cho bìa ấn phẩm tháng 11. Ảnh: Time.

Ông Trump tin rằng tạp chí cố tình chọn bức ảnh không mấy đẹp mắt để đăng trong bài viết ca ngợi nỗ lực lịch sử của ông nhằm đạt được hòa bình giữa Israel và Hamas.

“Họ đang làm cái gì vậy và tại sao chứ?”, ông Trump chất vấn.

Theo Washington Post, bức ảnh bị ông Trump chê được dùng cho bìa ấn phẩm phát hành ngày 10/11, với tiêu đề His Triumph (Chiến thắng của ông ấy hoặc Thành tựu của ông ấy).

Ấn phẩm có bài viết ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc vận động ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Tạp chí Time chia sẻ ảnh chụp trang bìa lên tài khoản Instagram chính thức. Chú thích tiết lộ người chụp ảnh là Graeme Sloan, nhiếp ảnh gia báo chí tự do kiêm nhà sản xuất đa phương tiện. Ông cộng tác với nhiều tổ chức truyền thông lớn như Bloomberg, The Washington Post… Bức ảnh này được xuất bản qua Bloomberg/Getty Images.

Phản ứng của ông Trump tạo ra cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng mạng. Nhiều người đồng ý là bức ảnh do Time chọn không đẹp, khiến tỷ lệ cơ thể Tổng thống Mỹ trở nên bất thường. Họ nghi ngờ tạp chí hàng đầu này cố tình “dìm” ông Trump. Một bộ phận fan ông Trump thậm chí tràn vào trang Instagram của Time yêu cầu xóa bức ảnh.

Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của Time: "Ông ấy không thích bức ảnh này đâu", "Thật là lố bịch", "Vẫn còn thời gian để xóa", "Đã bỏ theo dõi. Time thật sự nghiêm túc sao?"...

Bên cạnh đó, số khác cho rằng với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Trump nên quan tâm những vấn đề lớn lao hơn, thay vì đi so đo về một bức ảnh. Cũng có ý kiến nhận xét bức ảnh không phải tệ nhất như ông Trump nói.

Tạp chí Time chưa đưa ra phát ngôn nào liên quan đến trang bìa mới nhất.

Đây không phải lần đầu lãnh đạo xứ cờ hoa than phiền về cách hình ảnh của ông được thể hiện công khai.

Trước đó, vào tháng 3, ông Trump nổi giận vì bức tranh chân dung ông tại Colorado State Capitol, tòa nhà nghị viện bang Colorado (Mỹ), lại không giống người thật.

Ông Trump chỉ trích nữ họa sĩ Sarah Boardman vì vẽ cựu Tổng thống Obama đẹp, nhưng đến lượt không lại không nhận ra, đồng thời yêu cầu Thống đốc bang Colorado Jared Polis gỡ bức tranh xuống.

Sau đó, các chính trị gia đảng Dân chủ ở Colorado đồng ý đưa bức tranh ra khỏi phòng trưng bày.