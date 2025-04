Bức tranh Tổng thống Putin tặng ông Trump

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump bức tranh về chủ đề vụ ám sát hụt vào tháng 7/2024.

CNN đưa tin vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump một bức chân dung.

Vào thời điểm đó, chủ để bức tranh không được tiết lộ, chỉ biết đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff làm người trung gian mang món quà từ Điện Kremlin giao đến Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn podcast Tucker Carlson, ông Witkoff nhận xét đó là bức chân dung tuyệt đẹp từ họa sĩ hàng đầu người Nga. Vị quan chức này không quên nhấn mạnh ông Trump bị ấn tượng mạnh bởi món quà đặc biệt này.

Không lâu sau, Điện Kremlin xác nhận với CNN bức tranh tái hiện hình ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm tay sau khi trải qua giây phút sinh tử trong vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania (Mỹ) vào tháng 7/2024. Nikas Safronov, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Nga, đã tạo nên tác phẩm này.

“Với tôi, điều quan trọng là phải cho thấy máu, vết sẹo và lòng dũng cảm của ông ấy trong vụ ám sát hụt. Ông ấy không suy sụp hay sợ hãi, mà giơ cánh tay lên để thể hiện ông ấy là một với nước Mỹ và sẽ mang đến điều xứng đáng”, ông Safronov nói với CNN.

Ông Safronov không xa lạ với việc vẽ chân dung các nhà lãnh đạo thế giới. Trước ông Trump, ông từng tạo ra hàng chục tác phẩm về những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Giáo hoàng Francis, Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un…

Về cơ duyên vẽ ông Trump, họa sĩ Safronov kể có một vài người ghé thăm và yêu cầu ông vẽ Tổng thống Mỹ theo cách nhìn nhận của riêng ông.

Thời điểm đó, ông Safronov không biết những vị khách đó là ai, nhưng có nghi ngờ họ đến từ Điện Kremlin. Ông giải thích với tư cách là họa sĩ nổi tiếng, ông gặp không ít khách muốn giữ kín thân phận.

“Khi bắt đầu vẽ bức chân dung, tôi nhận ra rằng việc này có thể giúp hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, nên tôi quyết định không lấy bất kỳ khoản tiền nào”, nghệ sĩ sinh năm 1956 chia sẻ.

Phỏng đoán của ông Safronov nhanh chóng được xác nhận khi đích thân Tổng thống Putin liên lạc. Ông Putin cho biết bức chân dung là một bước quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Bức chân dung mà ông Putin tặng ông Trump có chung chủ đề với bức tranh treo tại vị trí trung tâm tại Grand Foyer (lối vào chính) của Cánh Đông Nhà Trắng.

Tác phẩm này do họa sĩ Mỹ Marc Lipp vẽ, lấy cảm hứng từ bức ảnh mang tính biểu tượng do nhiếp ảnh gia Doug Mills của tờ New York Times chụp ông Trump sau vụ ám sát hụt.

Ngày 11/4, Nhà Trắng khiến dư luận xôn xao khi xác nhận tháo tranh chân dung cựu Tổng thống Barack Obama để lấy chỗ cho tác phẩm về vị chủ nhân đương nhiệm.