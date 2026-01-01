Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Sa Pa thu hút hàng chục nghìn du khách

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 31/12, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai), chuỗi sự kiện như chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm, chung khảo Hoa hậu du lịch, Lễ khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa được tổ chức. Các sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách đến với Sa Pa.

Tối 31/12, tại sân Quần (phường Sa Pa), vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Vòng Chung khảo Bán kết toàn quốc Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 quy tụ 35 thí sinh xuất sắc nhất, diễn ra từ ngày 22/12 đến 31/12, nhằm lựa chọn 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết. Tại đêm chung khảo, các thí sinh lần lượt thể hiện qua các phần thi Trang phục Áo dài, Trang phục Dạ hội và Trình diễn hình thể, qua đó tôn vinh vẻ đẹp toàn diện, phong thái sân khấu và khả năng truyền cảm hứng của những gương mặt tiềm năng cho vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam trong tương lai.

Lý giải việc lựa chọn Sa Pa làm địa điểm tổ chức vòng chung khảo, ban tổ chức cho biết Sa Pa là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

﻿﻿23066.jpg
﻿23070.jpg﻿﻿
23071.jpg
23057.jpg
Chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm mới 2026 tại Sa Pa thu hút hàng nghìn du khách tham dự.

Tiếp nối là chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm mới 2026, không khí tại khu vực trung tâm càng trở nên sôi động với các màn trình diễn âm nhạc hiện đại xen kẽ những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa nhịp trong khoảnh khắc đếm ngược, gửi gắm những ước vọng cho năm mới bình an, khởi sắc. Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Sa Pa bước sang năm 2026 trong niềm hân hoan, mở ra kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động và nhiều khởi sắc.

Có mặt tại sự kiện, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết không khí đón năm mới tại Sa Pa sôi động, đông đúc hơn anh tưởng. “Khu vực trung tâm chật kín người, các hoạt động diễn ra liên tục nên cảm giác náo nhiệt. Dù đông nhưng công tác tổ chức khá trật tự, tạo cho du khách như tôi trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày cuối năm”, anh Hùng chia sẻ.

Chiều cùng ngày, phường Sa Pa tổ chức Lễ khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa – Tinh hoa hội tụ. Không gian văn hóa được xây dựng tại khu vực trung tâm phường, tái hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó thông qua hệ thống nhà sàn truyền thống, nghề thủ công, sinh hoạt cộng đồng và ẩm thực đặc trưng.

Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống như đan lát, thêu thổ cẩm, trình diễn khèn Mông, tham quan những ngôi nhà sàn với bếp lửa, thịt gác bếp và các món ăn đặc trưng của vùng cao...

23062.jpg
Chương trình nghệ thuật khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa - Tinh hoa hội tụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, nhấn mạnh Không gian văn hóa Sa Pa - Tinh hoa hội tụ là sản phẩm du lịch mới, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Đồng thời, Sa Pa tổ chức Lễ xác lập Kỷ lục Ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất năm 2025, với 5 kỷ lục gồm: Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất; nồi lẩu cá tầm to nhất; mâm bánh phồng cá hồi to nhất; mẹt chả cá hồi to nhất và mẹt chả cá tầm to nhất. Trong đó, nồi lẩu cá tầm có trọng lượng cá 50kg, đường kính 1,5m, dung tích 280 lít.

dsc04838-min.jpg
dsc04867-min.jpg
Nhiều sản phẩm đạt kỷ lục Ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất năm 2025.
Thành Đạt
#Sự kiện lễ hội Sa Pa cuối năm #Chung khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 #Chương trình nghệ thuật Countdown năm mới #Không gian văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc #Kỷ lục ẩm thực Sa Pa 2025 #Phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương #Phối hợp phát triển du lịch bền vững #Giới thiệu đặc sản và nghề truyền thống Sa Pa #Tổ chức sự kiện cộng đồng và hợp tác xã văn hóa #Giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Sa Pa

Xem thêm

Cùng chuyên mục