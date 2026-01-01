Sa Pa thu hút hàng chục nghìn du khách

TPO - Ngày 31/12, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai), chuỗi sự kiện như chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm, chung khảo Hoa hậu du lịch, Lễ khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa được tổ chức. Các sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách đến với Sa Pa.

Tối 31/12, tại sân Quần (phường Sa Pa), vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Vòng Chung khảo Bán kết toàn quốc Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 quy tụ 35 thí sinh xuất sắc nhất, diễn ra từ ngày 22/12 đến 31/12, nhằm lựa chọn 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết. Tại đêm chung khảo, các thí sinh lần lượt thể hiện qua các phần thi Trang phục Áo dài, Trang phục Dạ hội và Trình diễn hình thể, qua đó tôn vinh vẻ đẹp toàn diện, phong thái sân khấu và khả năng truyền cảm hứng của những gương mặt tiềm năng cho vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam trong tương lai.

Lý giải việc lựa chọn Sa Pa làm địa điểm tổ chức vòng chung khảo, ban tổ chức cho biết Sa Pa là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm mới 2026 tại Sa Pa thu hút hàng nghìn du khách tham dự.

Tiếp nối là chương trình nghệ thuật Countdown đón chào năm mới 2026, không khí tại khu vực trung tâm càng trở nên sôi động với các màn trình diễn âm nhạc hiện đại xen kẽ những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa nhịp trong khoảnh khắc đếm ngược, gửi gắm những ước vọng cho năm mới bình an, khởi sắc. Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Sa Pa bước sang năm 2026 trong niềm hân hoan, mở ra kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động và nhiều khởi sắc.

Có mặt tại sự kiện, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết không khí đón năm mới tại Sa Pa sôi động, đông đúc hơn anh tưởng. “Khu vực trung tâm chật kín người, các hoạt động diễn ra liên tục nên cảm giác náo nhiệt. Dù đông nhưng công tác tổ chức khá trật tự, tạo cho du khách như tôi trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày cuối năm”, anh Hùng chia sẻ.

Chiều cùng ngày, phường Sa Pa tổ chức Lễ khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa – Tinh hoa hội tụ. Không gian văn hóa được xây dựng tại khu vực trung tâm phường, tái hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó thông qua hệ thống nhà sàn truyền thống, nghề thủ công, sinh hoạt cộng đồng và ẩm thực đặc trưng.

Tại đây, du khách có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống như đan lát, thêu thổ cẩm, trình diễn khèn Mông, tham quan những ngôi nhà sàn với bếp lửa, thịt gác bếp và các món ăn đặc trưng của vùng cao...

Chương trình nghệ thuật khai mạc Không gian văn hóa Sa Pa - Tinh hoa hội tụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, nhấn mạnh Không gian văn hóa Sa Pa - Tinh hoa hội tụ là sản phẩm du lịch mới, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Đồng thời, Sa Pa tổ chức Lễ xác lập Kỷ lục Ẩm thực Sa Pa lần thứ nhất năm 2025, với 5 kỷ lục gồm: Chum rượu Mỹ tửu to nhất, đẹp nhất; nồi lẩu cá tầm to nhất; mâm bánh phồng cá hồi to nhất; mẹt chả cá hồi to nhất và mẹt chả cá tầm to nhất. Trong đó, nồi lẩu cá tầm có trọng lượng cá 50kg, đường kính 1,5m, dung tích 280 lít.