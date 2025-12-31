Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Truyện Kiều phiên bản 'ba ông lớn'

HẠNH ĐỖ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều ra mắt, đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa trong đời sống xuất bản và nghiên cứu văn học Việt Nam.

Điểm đặc biệt của ấn bản Kim Vân Kiều do Cty Nhã Nam thực hiện nằm ở sự hội tụ hiếm có của “ba ông lớn” đại diện cho ba lớp di sản quan trọng. Trước hết là di sản văn chương của Nguyễn Du với kiệt tác Đoạn trường tân thanh, tác phẩm đã đưa văn học chữ Nôm Việt Nam lên đỉnh cao nghệ thuật.

Tiếp đó là di sản chữ quốc ngữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người có công lớn trong việc dịch, chú giải Kim Vân Kiều sang quốc ngữ đầu thế kỷ XX, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Truyện Kiều đối với công chúng đương thời. Và cuối cùng là di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, với bộ 26 tranh minh họa Kiều chưa từng công bố, mang đến một cách đọc bằng hình ảnh đầy ám gợi.

kvk3.jpg
Truyện Kiều ấn bản đặc biệt kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du

ối với công chúng đương thời. Và cuối cùng là di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, với bộ 26 tranh minh họa Kiều chưa từng công bố, mang đến một cách đọc bằng hình ảnh đầy ám gợi.

Đây là lần đầu tiên, bản Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh được giới thiệu trọn vẹn cùng phần minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, song hành với hệ thống tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm.

Sự kết hợp này được các nhà sưu tầm đánh giá là đã mở ra một không gian thẩm mỹ đa tầng, ở đó văn bản, chữ viết và hình ảnh đối thoại với nhau, giúp bạn đọc hôm nay tiếp cận Truyện Kiều bằng nhiều giác quan và chiều kích hơn.

Về hình thức, ấn bản đặc biệt được phát hành giới hạn 999 bản deluxe, in trên giấy mỹ thuật, bìa cứng, kèm jacket ép kim và hộp bảo quản riêng. Đây là một nỗ lực đặt Kim Vân Kiều vào đúng vị thế của một tác phẩm di sản, ngoài để đọc, độc giả còn có thể lưu giữ, thưởng lãm và suy ngẫm.

Song song với ấn bản này, Nhã Nam cũng giới thiệu tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm chuyển ngữ. Đây là văn bản gốc đã truyền cảm hứng cho Nguyễn Du khi sáng tác Truyện Kiều, giúp bạn đọc có thêm một điểm tựa để so sánh, đối chiếu và hiểu rõ hơn quá trình Việt hóa, sáng tạo lại cốt truyện từ văn học Trung Hoa sang một kiệt tác mang bản sắc Việt.

Việc ra mắt Kim Vân Kiều cũng gợi nhớ đến lịch sử phong phú của quá trình phiên âm, khảo đính và chú giải Truyện Kiều. Từ bản chữ quốc ngữ đầu tiên do Trương Vĩnh Ký thực hiện năm 1875, đến các công trình của Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Tản Đà, Đào Duy Anh,… Truyện Kiều luôn là một “văn bản mở”, liên tục được đọc lại, chú giải lại và tranh luận lại qua nhiều thế hệ.

HẠNH ĐỖ
#Kỷ niệm 260 năm Nguyễn Du #Ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều #Di sản văn học Việt Nam #Hội tụ ba lớp di sản #Truyện Kiều qua nghệ thuật và hình ảnh #Giới thiệu bản in và minh họa độc đáo #Lịch sử và quá trình Việt hóa Truyện Kiều #Tác phẩm di sản và giá trị thẩm mỹ #Chương trình giới thiệu và nghiên cứu văn học #Sự phát triển của truyện Kiều qua các thế hệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục