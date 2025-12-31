Truyện Kiều phiên bản 'ba ông lớn'

TP - Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều ra mắt, đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa trong đời sống xuất bản và nghiên cứu văn học Việt Nam.

Điểm đặc biệt của ấn bản Kim Vân Kiều do Cty Nhã Nam thực hiện nằm ở sự hội tụ hiếm có của “ba ông lớn” đại diện cho ba lớp di sản quan trọng. Trước hết là di sản văn chương của Nguyễn Du với kiệt tác Đoạn trường tân thanh, tác phẩm đã đưa văn học chữ Nôm Việt Nam lên đỉnh cao nghệ thuật.

Tiếp đó là di sản chữ quốc ngữ của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người có công lớn trong việc dịch, chú giải Kim Vân Kiều sang quốc ngữ đầu thế kỷ XX, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Truyện Kiều đối với công chúng đương thời. Và cuối cùng là di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, với bộ 26 tranh minh họa Kiều chưa từng công bố, mang đến một cách đọc bằng hình ảnh đầy ám gợi.

Truyện Kiều ấn bản đặc biệt kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du

Đây là lần đầu tiên, bản Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh được giới thiệu trọn vẹn cùng phần minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, song hành với hệ thống tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm.

Sự kết hợp này được các nhà sưu tầm đánh giá là đã mở ra một không gian thẩm mỹ đa tầng, ở đó văn bản, chữ viết và hình ảnh đối thoại với nhau, giúp bạn đọc hôm nay tiếp cận Truyện Kiều bằng nhiều giác quan và chiều kích hơn.

Về hình thức, ấn bản đặc biệt được phát hành giới hạn 999 bản deluxe, in trên giấy mỹ thuật, bìa cứng, kèm jacket ép kim và hộp bảo quản riêng. Đây là một nỗ lực đặt Kim Vân Kiều vào đúng vị thế của một tác phẩm di sản, ngoài để đọc, độc giả còn có thể lưu giữ, thưởng lãm và suy ngẫm.

Song song với ấn bản này, Nhã Nam cũng giới thiệu tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm chuyển ngữ. Đây là văn bản gốc đã truyền cảm hứng cho Nguyễn Du khi sáng tác Truyện Kiều, giúp bạn đọc có thêm một điểm tựa để so sánh, đối chiếu và hiểu rõ hơn quá trình Việt hóa, sáng tạo lại cốt truyện từ văn học Trung Hoa sang một kiệt tác mang bản sắc Việt.

Việc ra mắt Kim Vân Kiều cũng gợi nhớ đến lịch sử phong phú của quá trình phiên âm, khảo đính và chú giải Truyện Kiều. Từ bản chữ quốc ngữ đầu tiên do Trương Vĩnh Ký thực hiện năm 1875, đến các công trình của Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Tản Đà, Đào Duy Anh,… Truyện Kiều luôn là một “văn bản mở”, liên tục được đọc lại, chú giải lại và tranh luận lại qua nhiều thế hệ.