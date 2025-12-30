Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Gần 600 bài viết tham dự cuộc thi 'Thanh niên và tôi'

Trọng Thịnh
TPO - Chỉ sau 1 tháng phát động (từ ngày 17/11 đến 17/12), Ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài viết dự thi.

Nhằm hướng tới 40 năm kỷ niệm Ngày phát hành số báo đầu tiên, Báo Thanh Niên đã tổ chức cuộc thi viết bài chia sẻ mang tên “Thanh niên và tôi”. Chỉ sau 1 tháng phát động (từ ngày 17/11 đến 17/12), Ban tổ chức đã nhận được gần 600 bài viết dự thi.

Ngày 30/12, Báo Thanh Niên đã tổ chức công bố kết quả và lễ trao giải. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác giả dự thi đa dạng ở nhiều lứa tuổi, (trong đó nhỏ tuổi nhất là 14 và cao tuổi nhất là 86) đang sinh sống ở trong và ngoài nước.

Ban tổ chức đã đăng tải hơn 140 bài viết dự thi trên báo in, báo điện tử và chọn hơn 70 bài có chất lượng cao vào vòng Chung khảo.

thanh-nien-va-toi-01.jpg
Các tác giả đoạt giải cao trao đổi tại Lễ trao giải

Kết quả, giải Nhất cuộc thi đã được trao cho tác giả Hà Hồng Nguyên (Đắk Lắk) với bài viết Báo Thanh Niên "tái sinh" cuộc đời tôi; 2 Giải Nhì được trao cho Nguyễn Thị Hường (TPHCM) với bài viết Thư cụ Hường bán vé số gửi Thanh NiênSong Ninh (Quảng Ninh) với bài Tôi tìm thấy ở Thanh Niên nhiều hơn một tờ báo. 3 Giải Ba được trao cho Trần Vĩnh Khang (Lâm Đồng) với 17 giờ 52 phút, Đăng Huỳnh (Cần Thơ) với Tôi đã chứng kiến “phép màu” từ Thanh Niên và Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) với Trang báo thắp sáng hy vọng.

Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

thanh-nien-va-toi.jpg
Tác giả Hà Hồng Nguyên nhận giải Nhất cuộc thi

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTTVN, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng cuộc thi là dịp để bạn đọc chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, những câu chuyện gắn bó với Báo Thanh Niên.

Bên cạnh đó, nhiều bài viết khác cũng ghi nhận vai trò xã hội của báo thông qua các chương trình cộng đồng, học bổng, giải thưởng và hoạt động nhân văn mà tờ báo đã và đang kiên trì thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Trọng Thịnh
