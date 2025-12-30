Nghệ sĩ đồng hành với Tiền Phong đấu giá hướng về bà con miền Trung

TPO - Song hành với chương trình đấu giá tranh ủng hộ đồng bào vùng lũ, báo Tiền Phong nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ. Những tặng phẩm nhỏ xinh nhưng ý nghĩa đã được gửi gắm qua báo Tiền Phong, góp vào chương trình đấu giá trực tuyến, ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung tái thiết cuộc sống.

Chương trình đấu giá trực tuyến tặng phẩm của nghệ sĩ nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa do báo Tiền Phong phát động ngay trong những ngày cuối tháng 11.

Tính tới thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được gần 20 tặng phẩm của nghệ sĩ tham gia chương trình. Tất cả số tiền thu được sau khi đấu giá đều dành cho hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ.

Ngay khi thư ngỏ được phát đi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã lập tức tặng bức tranh gắn với câu chuyện xúc động. Câu chuyện hòa bình là bức tranh kỷ niệm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình do họa sĩ Khánh Duy vẽ tặng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Món quà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi tới chương trình đấu giá hướng về đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống.

Divo Tùng Dương gửi cho báo Tiền Phong đĩa than The Voice - Timeless kèm chữ ký tặng. Đĩa than mang đến 8 tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt, công phu. Đây cũng là những bài hát được khán giả hâm mộ Tùng Dương yêu thích nhiều năm qua. Album đánh dấu sự trở lại của divo Tùng Dương với dòng ca khúc kinh điển sau chuỗi album rất thành công trước đó.

Anh cũng gửi tặng một chiếc áo dài đến từ nhà thiết kế Thủy Nguyễn, mong góp thêm vào chương trình. Trong đợt mưa lũ căng thẳng vừa qua, Tùng Dương cùng nhiều nghệ sĩ đã tích cực ủng hộ bà con vùng lũ thông qua MTTQVN và chương trình do cá nhân nghệ sĩ và bạn bè đứng ra thực hiện.

Chiếc đĩa than kèm chữ ký của Divo Tùng Dương đã được gửi về báo Tiền Phong ủng hộ chương trình.

Ca sĩ Duyên Quỳnh - người đầu tiên hát và lan tỏa Viết tiếp câu chuyện hòa bình - cũng gửi tặng một bức tranh như một món quà ý nghĩa cho chương trình.

“Gia đình” Mưa đỏ gửi tặng những tặng phẩm xinh xắn. Trước khi lên đường công tác dài ngày, diễn viên Trần Gia Huy đã nhờ người nhà chuyển bức tượng chibi nhân vật Tấn trong Mưa đỏ.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đã tự tay viết một tấm thiệp xinh xắn gửi kèm set khăn và chuỗi hạt lụa. Những món quà góp thêm cho chương trình, để nối dài yêu thương.

Nhà thiết kế Đức Hùng gửi tặng áo chần bông thiết kế cho người đấu giá thành công.

Nhà thiết kế Đức Hùng gật đầu ngay khi nhận thư mời. Anh nói: “Với Tiền Phong, anh luôn sẵn sàng và tuyệt đối tin tưởng”. Tình cảm và mối duyên với Tiền Phong có được từ vài chục năm nay. Anh từng đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ mấy chục năm trước. NSƯT Đức Hùng tặng một mẫu thiết kế áo chần bông độc đáo cho khán giả đấu giá thành công.

Nhà thiết kế cổ phục Đức Lộc (Ỷ Vân Hiên) hưởng ứng ngay chương trình ý nghĩa này. Anh gửi tặng một bộ cổ phục. Anh là một trong số các nhà nghiên cứu, phục dựng cổ phục để tạo ra xu hướng được giới trẻ hiểu và đón nhận trong vài năm gần đây.

NTK cổ phục Nguyễn Đức Lộc ghi dấu ấn với nhiều mẫu cổ phục đi vào đời sống.

Anh trai Đăng Khôi gửi tặng gối ôm trong công diễn 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, kèm lightstick của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Báo Tiền Phong cũng nhận được quà tặng của các anh trai, em xinh. Em xinh Châu Bùi gửi cuốn sách dựa trên bản thiết kế (dummy) mà nhiếp ảnh gia Ed van der Elsken làm từ thập niên 1960, nhưng chưa bao giờ phát hành lúc ông còn sống. Cô cũng gửi kèm áo Em xinh. Nhóm Tân binh toàn năng tặng áo có chữ ký các thành viên Tân Binh thăng cấp - Yeah1.

Tặng phẩm lưu niệm có chữ ký của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm - HIEUTHUHAI, Trường Giang, Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy được gửi về chương trình, góp thêm vào những tặng phẩm đấu giá.

Nhiều món quà được gửi về chương trình đấu giá trực tuyến do báo Tiền Phong phát động.

Diễn viên nhí Bé Muối Dubai tặng bức tranh chữ Tâm rồng vàng. Ca sĩ Tố My gửi tặng khối trầm cảnh thiên nhiên điêu khắc tượng Phật Quan Âm Tự Tại.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tặng áo thể thao có đầy đủ chữ ký đội tuyển bóng đá Việt Nam. Một chiếc áo tuyển Việt Nam có chữ ký của HLV Mai Đức Chung đã được đóng khung trang trọng gửi về báo Tiền Phong.