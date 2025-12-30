TPHCM trao tặng hơn 10.000 bản sách cho các phường, xã

Ngày 30/12, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với UBND xã Bắc Tân Uyên tổ chức Lễ bàn giao sách cho cơ sở trên toàn địa bàn thành phố năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chia sẻ, kế hoạch cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho cơ sở hàng năm của Thành phố do Sở chủ trì thực hiện góp phần cụ thể hóa chủ trương của Ban Bí thư.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, các Nhà Xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn lựa chọn danh mục sách, chủ đề phù hợp; đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thanh và thư viện; bố trí kinh phí bổ sung sách nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong tiếp cận tri thức và kiến thức chuyên môn.

Ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại lễ bàn giao sách

Thay mặt các xã, phường được trang bị sách, ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phân bổ, quản lý, khai thác và phát huy tối đa giá trị của nguồn sách này. Trước mắt sẽ tập trung trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến được người đọc, qua đó tiếp tục đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM cùng lãnh đạo địa phương nghe giới thiệu các ấn phẩm được tuyển lựa có chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các địa phương.

Năm 2025 là năm thứ 17 Trung ương thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường theo Kết luận số 30-KL/TW ngày 8/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời là năm thứ 7 Thành phố triển khai cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho cơ sở. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với các Nhà Xuất bản lựa chọn, cung cấp các xuất bản phẩm có chất lượng, giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thuộc Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là những tài liệu chính thống, góp phần hỗ trợ cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao khả năng tự nghiên cứu, học tập, đặc biệt sau khi TPHCM hợp nhất ba địa phương và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Trong năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp tục chủ trì tổ chức trang bị bổ sung 10.602 bản sách, gồm 3 nhóm thể loại với 142 nhan đề, bao gồm: sách lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống cách mạng; tài liệu phổ biến chính sách, pháp luật và các kỹ năng quản lý ở cấp cơ sở; sách về giáo dục thanh thiếu niên, thiếu nhi, văn học, lịch sử và kỹ năng sống.

Các em học sinh tham quan và tìm hiểu các ấn phẩm sách trao tặng được trưng bày tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên.

Chương trình tặng sách cho các cơ sở trên địa bàn TPHCM góp phần phục vụ tốt công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ cơ sở đang công tác tại các xã, phường trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập lý luận, chính trị và giáo dục truyền thống tại các địa phương.