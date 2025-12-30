Phát huy vai trò của tuổi trẻ Quốc hội kiến ​tạo chính sách, hoạch định tương lai của đất nước

TPO - Theo anh Nguyễn Tường Lâm, tuổi trẻ Quốc hội là những trí thức trẻ, mang lý tưởng cách mạng, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Các bạn là sức trẻ của đội ngũ kiến tạo chính sách, hoạch định tương lai của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ngày 30/12, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình, có các Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương, ông Vũ Hồng Thanh; các Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội: Ông Nguyễn Hồng Diên, ông Vũ Hải Hà.

Về phía Trung ương Đoàn, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Châu Linh

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quốc hội giai đoạn 2022 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tổng kết, khen thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.

Đặc biệt, Đại hội đã công bố Quyết định của Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các Phó Bí thư gồm: Chị Nguyễn Thái Hà và anh Lê Mạnh Cường.

Lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy bản sắc của tuổi trẻ Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội ghi nhận, Đoàn Thanh niên Quốc hội dù mới được thành lập trong bối cảnh vừa hoàn thiện tổ chức nhưng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên một số mặt công tác.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Quốc hội phải xung kích vào cuộc với quyết tâm cao nhất, là lực lượng đi đầu, sáng tạo, trách nhiệm, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của chính trị Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quốc hội trong giai đoạn mới. Trong đó, phải xác định một số nhiệm vụ đột phá có tính xung kích như đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia xây dựng Quốc hội số, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn.

Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trước yêu cầu mới, Đoàn Quốc hội cần tiếp tục chủ động nắm bắt định hướng thông tin trên không gian mạng, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng qua các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, bảo vệ môi trường, mang đậm bản sắc của tuổi trẻ Quốc hội. Các công trình thanh niên và phần công việc tình nguyện phải đảm bảo tính thiết kế, hiệu quả gắn kết với các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí cán bộ của Quốc hội.

Vai trò chủ lực trong kiến tạo chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Đoàn Quốc hội đã bám sát chức năng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy trí tuệ, phát huy năng lực trong nghiên cứu, tham mưu các chính sách, pháp luật quan trọng của quốc gia cũng như giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Trong thời gian tới, anh Lâm đề nghị, tuổi trẻ Quốc hội cần tập trung xây dựng vùng văn hóa xanh trong môi trường công vụ và trên không gian mạng, gắn kết yêu cầu về kỷ luật phát ngôn, chuẩn mực ứng xử.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phong trào hành động của Đoàn Quốc hội cần được phát triển theo hướng tinh gọn, xác định mục tiêu, xác định sản phẩm và phù hợp với chuyên môn. Tuổi trẻ Quốc hội có thế mạnh và cần phải tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế trong nghiên cứu xây dựng pháp luật. Đối với mỗi nội dung hành động, mỗi phong trào, cần xác định rõ mục tiêu dài hạn, giải pháp cụ thể, sản phẩm đầu ra để có thể đo lường được, tránh tình trạng phát triển dàn trải...

Cần tiếp tục nghiên cứu đề tài về các phương pháp, các cách làm mới nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ ràng về chất lượng hoạt động, sinh hoạt tại các đơn vị. Chất lượng của tổ chức phải được bắt đầu từ Chi đoàn, nơi trực tiếp rèn luyện, kết nối, phát huy vai trò của đoàn viên... Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm tâm đã được xác lập tinh thần "tăng hành động, giảm hiệu khẩu", lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn, tuổi trẻ Quốc hội phải là những trí thức trẻ, mang lý tưởng cách mạng, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Các bạn là sức trẻ của đội ngũ kiến ​tạo chính sách, hoạch định tương lai của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là nền tảng vững chắc để giúp các bạn tự tin bước vào một giấc mơ mới với khát vọng lớn hơn, thực hiện lợi ích của các mục tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội khóa mới ra mắt Đại hội.