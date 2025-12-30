Ông Lê Quốc Phong: TPHCM rất cần tuổi trẻ tham gia giải quyết các bài toán khó, cấp bách

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nêu rõ: Thành phố đang rất cần những đề xuất, hiến kế, giải pháp mới và rất cần những hành động cụ thể qua từng công trình, phần việc của tuổi trẻ thành phố tham gia giải quyết các bài toán khó, cấp bách của thành phố như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kéo giảm và tiến đến xây dựng thành phố không ma túy.

Ngày 30/12, đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - nhìn nhận trong bất cứ lĩnh vực nào, thanh niên đã từng bước tìm thấy ở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM những chương trình hoạt động vừa phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, bắt nhịp thời đại, vừa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp.

Ông Lê Quốc Phong đã gợi mở với đại biểu các nội dung xoay quanh khẩu hiệu hành động “Yêu nước, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập” mà Đại hội đã thống nhất, nhằm đưa khẩu hiệu này trở thành kim chỉ nam trong quá trình nỗ lực, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của thanh niên thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

﻿ Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, Thành Đoàn cần tập trung giải pháp để thanh niên thành phố luôn có lòng yêu nước, luôn thể hiện lòng yêu nước ở mức độ cao nhất trong nhận thức và cả trong hành động; cần có nhiều hơn các hoạt động để thanh niên tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc, lịch sử, văn hóa của thành phố, các địa chỉ đỏ, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, những sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố…

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Chấp hành Thành Đoàn và tập thể Thường trực Thành Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngô Tùng

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Thành Đoàn trong không gian thành phố mới cũng cần có những điều chỉnh cho phù hợp. Đoàn Thanh niên tăng cường nắm bắt những nhu cầu của thanh niên, nghiên cứu, tìm hiểu về những thay đổi trong nhận thức, trong lựa chọn giá trị sống, trong định hướng phát triển bản thân của thanh niên để có giải pháp hỗ trợ, đồng hành hiệu quả. Cần đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đặc biệt là trên không gian mạng; mở rộng hơn nữa diện tập hợp, phát huy tốt từng thành viên để tổ chức vừa đông về số lượng, mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Theo ông Lê Quốc Phong, trong bối cảnh TPHCM phấn đấu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động hội nhập, TPHCM luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao vào sự góp sức của thanh niên thành phố. Thành phố đang rất cần những đề xuất, hiến kế giải pháp mới và rất cần những hành động cụ thể qua từng công trình, phần việc của tuổi trẻ thành phố, tham gia giải quyết các bài toán khó, cấp bách của thành phố, như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kéo giảm và tiến đến xây dựng thành phố không ma túy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong mỏi thanh niên thành phố phải là lực lượng đi đầu thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn phải đạt yêu cầu cao hơn trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, thanh niên phải là lực lượng dẫn đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thành phố trở thành một trung tâm tài chính, khoa học và công nghệ của khu vực.

Ông Lê Quốc Phong nhìn nhận, yếu tố quyết định đến thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố là xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn, những thủ lĩnh thanh niên có bản lĩnh, uy tín, tâm huyết, giàu sáng tạo, luôn đổi mới quyết tâm hành động, phương pháp công tác... “Với quy mô, diện tích, không gian phát triển lớn hơn rất nhiều, cán bộ làm công tác thanh niên của TPHCM từ cấp thành phố đến cấp cơ sở cũng phải đặt mình trong sự thay đổi này để điều chỉnh phương pháp, nhanh chóng thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Phong nhấn mạnh và cho rằng chỉ khi nào phong trào của thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố và nhu cầu thiết thân của thanh niên, giới trẻ thì Đoàn mới thực sự xứng đáng là lực lượng hạt nhân dẫn dắt sự phát triển của thanh niên, tham gia đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương (T.Ư) Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo TPHCM cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận và tặng thưởng 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TPHCM thời gian qua.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TPHCM thời gian qua.