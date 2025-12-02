Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Loài cây ở Sa Pa xanh tươi quanh năm bỗng chuyển sắc vàng rực rỡ

Thành Đạt - Phạm Quỳnh

TPO - Từ cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đồng loạt chuyển sắc vàng, thu hút đông đảo du khách.

17909.jpg
Trong tiết trời lạnh đặc trưng, những tán lá vàng rực phủ kín lối đi tạo nên khung cảnh lãng mạn, tựa một góc phố ở Hàn Quốc.
17904.jpg
Tại khu du lịch quốc gia Sa Pa﻿, ngân hạnh được trồng rải rác ở một số homestay và quán cà phê. Những năm gần đây, nhiều điểm đến trở thành "tọa độ vàng" mỗi mùa ngân hạnh.
17898.jpg
17866.jpg
Chỉ cần một hàng cây đủ độ tuổi, đủ tán rộng và gặp đúng tiết trời hanh khô, cả không gian lập tức khoác lên màu áo vàng mê hoặc.
z7281562289455-0eeee5c99131de0f780b2a02cbd3ebb8.jpg
Ngân hạnh﻿ là loài cây thân gỗ, tán nhọn, cành dài, lá hình cánh quạt đặc trưng. Lá xanh quanh năm, nhưng khi vào mùa, đồng loạt chuyển sang vàng rực và rụng chỉ trong hơn chục ngày. Khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến nhiều du khách không khỏi tiếc nuối nếu bỏ lỡ.
17895.jpg
"Tôi từng xem những hàng cây vàng ở Hàn Quốc nhưng chưa có dịp đi. Đến Sa Pa vào đúng mùa này, tôi thấy cảnh đẹp chẳng kém gì phim Hàn. Chỉ cần đứng nhẹ dưới tán cây là có ngay tấm ảnh rất lãng mạn", một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
17900.jpg
Những tán lá ngân hạnh vàng rực khiến du khách thích thú dừng lại chụp ảnh, check-in.
17912.jpg
17913.jpg
Lá rụng dày như trong tranh. Nhiều du khách chia sẻ, rất thích cảm giác rất yên bình, hợp để chụp ảnh hoặc đi dạo buổi sáng sớm. Những ngày này, các tay máy và giới trẻ yêu thích chụp ảnh đổ về Sa Pa khá đông. Ánh nắng mỏng của mùa đông, sương nhẹ và sắc vàng của ngân hạnh tạo nên bối cảnh lý tưởng để chụp chân dung hoặc phong cảnh.
Thành Đạt - Phạm Quỳnh
