Loài cây ở Sa Pa xanh tươi quanh năm bỗng chuyển sắc vàng rực rỡ

TPO - Từ cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đồng loạt chuyển sắc vàng, thu hút đông đảo du khách.
Chỉ cần một hàng cây đủ độ tuổi, đủ tán rộng và gặp đúng tiết trời hanh khô, cả không gian lập tức khoác lên màu áo vàng mê hoặc.
Lá rụng dày như trong tranh. Nhiều du khách chia sẻ, rất thích cảm giác rất yên bình, hợp để chụp ảnh hoặc đi dạo buổi sáng sớm. Những ngày này, các tay máy và giới trẻ yêu thích chụp ảnh đổ về Sa Pa khá đông. Ánh nắng mỏng của mùa đông, sương nhẹ và sắc vàng của ngân hạnh tạo nên bối cảnh lý tưởng để chụp chân dung hoặc phong cảnh.