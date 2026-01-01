Cục trưởng Đặng Trần Cường: Phim Việt vượt 3.000 tỷ đồng nhưng chưa phải rực rỡ nhất

TPO - Năm 2025, bức tranh chung của điện ảnh Việt có nhiều điểm sáng và những vấn đề đáng bàn, đặt ra đòi hỏi toàn ngành cần nhiều bứt phá trong năm mới. Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong để điểm lại một năm đầy dấu ấn của phim Việt và hướng đến thành tựu bứt phá trong năm 2026.

- Tổng doanh thu phim điện ảnh Việt năm 2025 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó riêng “Mưa đỏ” đóng góp hơn 700 tỷ đồng. Ông đánh giá thế nào về những điểm sáng của phim Việt năm qua?

- Với kết quả doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng của phim điện ảnh Việt Nam trong năm 2025, trong đó Mưa đỏ đạt trên 700 tỷ đồng, là một dấu mốc đáng ghi nhận, phản ánh rõ những chuyển biến tích cực và các điểm sáng nổi bật của điện ảnh Việt trong thời gian qua.

Trước hết, phải khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của phim Việt đối với khán giả trong nước. Năm 2025 ghi nhận sự đa dạng về đề tài và cách tiếp cận. Đặc biệt, thành công của Mưa đỏ không chỉ nằm ở doanh thu mà còn cho thấy khả năng khai thác các đề tài lịch sử, văn hóa với quy mô lớn và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đáp ứng đồng thời yêu cầu nghệ thuật và thị trường.

Thứ hai, khán giả ngày càng chủ động lựa chọn và đồng hành cùng phim Việt trên thị trường rạp chiếu. Năm 2025 cho thấy khán giả không còn tiếp cận phim Việt theo tâm lý “xem thử”, mà chủ động lựa chọn ra rạp ngay từ tuần đầu công chiếu, sẵn sàng chi trả cho các tác phẩm nội địa có chất lượng. Tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu, khả năng giữ nhịp doanh thu qua nhiều tuần và sự lan tỏa trên các nền tảng truyền thông cho thấy phim Việt đã hình thành được nhóm khán giả ổn định, đặc biệt là khán giả trẻ tại đô thị lớn.

Thứ ba, năng lực sản xuất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm phim Việt đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2025 ghi nhận sự chuyển biến trong tư duy tổ chức sản xuất, khi nhiều nhà sản xuất và đạo diễn đã chủ động xây dựng dự án ngay từ khâu phát triển kịch bản, tính toán bài toán kinh phí, tiến độ, thị trường, đối tượng khán giả và chiến lược phát hành một cách bài bản.

- Thưa ông, liệu có thể nhận định rằng đây là giai đoạn phim Việt đạt đến cột mốc rực rỡ và bứt phá nhất?

- 2025 là năm bứt phá mạnh mẽ của phim Việt về mặt thị trường, đánh dấu sự trưởng thành cả về quy mô doanh thu lẫn chất lượng tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chưa phải là “điểm rực rỡ nhất”, mà đúng hơn là một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới. Thách thức đặt ra trong thời gian tới là làm sao để những thành công lớn không chỉ dừng lại ở các hiện tượng đơn lẻ, mà trở thành xu hướng bền vững để phim Việt vừa chinh phục thị trường trong nước, vừa từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện diện rõ nét trên bản đồ điện ảnh khu vực và quốc tế.

- Nhiều phim có sự chênh lệch về doanh thu, có phim thu trăm tỷ đồng nhưng không ít phim thua lỗ, chỉ kiếm được vài trăm triệu đồng. Ông nhận định ra sao về sự phát triển “lệch pha” này và Cục Điện ảnh có giải pháp gì để cải thiện?

- Sự chênh lệch lớn về doanh thu giữa các bộ phim là hiện tượng mang tính quy luật của thị trường điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng và mở rộng. Thực tế cho thấy thị trường bắt đầu phân hóa rõ rệt, với những phân khúc khán giả cụ thể và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Một số bộ phim đạt doanh thu lớn nhờ được phát triển bài bản từ kịch bản, tổ chức sản xuất đến chiến lược phát hành, tiếp cận đúng nhu cầu công chúng, trong khi nhiều phim khác chưa theo kịp yêu cầu của thị trường, còn hạn chế trong việc định vị khán giả, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Ở góc độ quản lý nhà nước, hiện tượng “lệch pha” này cũng đặt ra yêu cầu cần nhận diện rõ các hạn chế trong quá trình sản xuất và phát hành phim, từ đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Trước hết, cần nâng cao chất lượng kịch bản và đa dạng hóa dòng phim: Kịch bản vẫn là nền tảng của mọi bộ phim. Việc đầu tư vào nghiên cứu thị hiếu, xây dựng câu chuyện có chiều sâu, nhân vật thuyết phục sẽ giúp tạo ra các sản phẩm chất lượng. Đồng thời, cần đa dạng hóa thể loại từ hành động, điều tra, hài, tâm lý, gia đình, hoạt hình đến lịch sử, cách mạng đáp ứng nhu cầu phong phú của khán giả và tạo sự cân bằng cho thị trường.

Thứ hai, đầu tư bài bản vào quá trình sản xuất: Chuẩn hóa từng khâu từ tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ, ứng dụng công nghệ mới và tăng cường quản trị sản xuất là những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng phim Việt. Điều này không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Thứ ba, tăng cường chiến lược truyền thông, phát hành: Truyền thông đa nền tảng, khai thác dữ liệu hành vi khán giả và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sẽ giúp phim Việt tiếp cận đúng đối tượng, tăng khả năng tạo hiệu ứng phòng vé và nâng cao vị thế trên thị trường.

Thứ tư, xây dựng môi trường thị trường minh bạch và phát triển nguồn nhân lực: Thị trường cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, phát hành, phổ biến vận hành trơn tru, việc mở rộng hệ thống rạp chiếu, thu hút thêm nhà đầu tư và thúc đẩy hợp tác công - tư là cần thiết. Song song đó, đào tạo bài bản nguồn nhân lực: biên kịch, đạo diễn, kỹ xảo, âm thanh, hậu kỳ… sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Thứ năm, khuyến khích các phim mang giá trị nghệ thuật và văn hóa song hành với phim thương mại: Một nền điện ảnh mạnh không chỉ có những phim doanh thu cao, mà còn phải có những tác phẩm góp phần gìn giữ bản sắc, tôn vinh lịch sử, lan tỏa giá trị tinh thần Việt Nam. Sự phát triển cân bằng giữa hai dòng phim tạo ra chiều sâu và sức sống lâu dài cho thị trường.

- Thời gian tới, Cục Điện ảnh có những chiến lược, hoạt động nào để hỗ trợ nhà làm phim Việt, nâng cao chất lượng các tác phẩm cũng như mở rộng cơ hội đưa phim đi quảng bá ở nước ngoài?

- Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, Cục Điện ảnh xác định tiếp tục hoàn thiện khung chính sách và cơ chế quản lý, rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến sản xuất, phát hành và phổ biến phim theo hướng tạo môi trường thuận lợi hơn cho sáng tạo, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước.

Trong đó, Cục chú trọng khuyến khích và phát huy mô hình hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia sản xuất và phổ biến phim, đặc biệt đối với các dự án có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, có tiềm năng tham gia các liên hoan phim và thị trường phim quốc tế.

Thứ hai, Cục Điện ảnh tăng cường vai trò kết nối giữa các cơ sở đào tạo điện ảnh với các công ty sản xuất, hậu kỳ và phát hành phim, thông qua việc tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn, tọa đàm, hội thảo và chương trình làm việc trực tiếp giữa giảng viên, sinh viên, nhà làm phim và doanh nghiệp. Đồng thời, Cục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ, phim đầu tay, phim độc lập tiếp cận kinh nghiệm, xu hướng và tiêu chuẩn làm phim quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác và chương trình phát triển dự án điện ảnh theo hướng gắn chặt với thực tiễn sản xuất và thị trường.

Thứ tư, Cục chủ động triển khai và tham gia các hoạt động quảng bá phim Việt Nam ở nước ngoài, gắn với công tác phối hợp tổ chức và tham gia các liên hoan phim, tuần phim và sự kiện điện ảnh quốc tế có uy tín; hỗ trợ lựa chọn phim Việt Nam tham dự, giới thiệu tại các chương trình phim, chợ phim và các hoạt động bên lề. Đồng thời, Cục tạo điều kiện kết nối giữa nhà làm phim Việt Nam với các đối tác, nhà phát hành và tổ chức điện ảnh nước ngoài.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, lưu trữ, phổ biến và quảng bá phim, trọng tâm là xây dựng và vận hành kho phim trên không gian mạng, các nền tảng số phục vụ phổ biến và quảng bá phim, website giới thiệu bối cảnh, địa điểm quay phim tại Việt Nam.

Thứ sáu, với vai trò quản lý nhà nước Cục điện ảnh sẽ báo cáo những vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, kiên trì thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền có chính sách thuế ưu đãi cho ngành điện ảnh.

Bên cạnh đó, Cục tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 lĩnh vực Điện ảnh theo đúng mục tiêu, nội dung và lộ trình được phê duyệt.

Mục tiêu xuyên suốt của Cục Điện ảnh là đồng hành cùng nhà làm phim, góp phần nâng cao chất lượng điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và từng bước gia tăng hiện diện của phim Việt trên thị trường quốc tế.

- Mục tiêu chung của ngành điện ảnh Việt Nam trong năm 2026 là gì, thưa ông?

- Trong năm 2026, mục tiêu của ngành điện ảnh Việt Nam là tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, đồng thời chuyển mạnh sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, bền vững và chuyên nghiệp hơn, bảo đảm hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, văn hóa và hiệu quả thị trường.

Trọng tâm của ngành là nâng cao mặt bằng chất lượng các tác phẩm, chú trọng toàn bộ chuỗi giá trị từ phát triển kịch bản, tổ chức sản xuất, hậu kỳ đến phát hành và phổ biến, nhằm tạo ra những bộ phim có chất lượng ổn định, tiếp cận hiệu quả khán giả, thay vì chỉ xuất hiện các thành công mang tính đơn lẻ. Song song với đó, ngành tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo, khuyến khích đa dạng đề tài, cách tiếp cận và hình thức thể hiện, phù hợp với thị hiếu ngày càng phong phú của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Bên cạnh thị trường trong nước, ngành điện ảnh đặt mục tiêu đẩy mạnh hợp tác và quảng bá ra quốc tế, từng bước nâng cao năng lực hội nhập.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!