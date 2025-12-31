TPHCM ghi dấu ấn 2025 với loạt sự kiện tầm quốc gia

TPO - Năm 2025, TPHCM ghi dấu ấn với loạt sự kiện văn hóa - thể thao lớn, di sản được bảo tồn và thành tích SEA Games ấn tượng. Năm 2026, ngành đặt mục tiêu bứt phá với chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và phát triển phong trào rộng khắp.

Nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét

Chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Theo ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với việc mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao của cả nước.

Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cũng như phát triển hạ tầng ngành, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2025, đơn vị đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội có quy mô quốc gia tại TPHCM. Tiêu biểu là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được tổ chức trang nghiêm, giàu ý nghĩa, gần gũi với nhân dân và lan tỏa mạnh mẽ trong nước cũng như quốc tế, để lại dấu ấn sâu sắc với bạn bè thế giới.

“Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4 đã khẳng định thành tựu và sức mạnh của Việt Nam sau nửa thế kỷ phát triển, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc”, ông Nam bày tỏ.

Song song đó, TPHCM tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tổ chức triển lãm thành tựu 80 năm độc lập - tự do - hạnh phúc tại Hà Nội cùng chuỗi sự kiện tại TPHCM, qua đó làm nổi bật vị thế và tầm vóc của thành phố với vai trò siêu đô thị, động lực phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ.

Cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề TPHCM - 50 năm tự hào bản ca đã thu hút sự tham gia đông đảo của giới sáng tác, với 83 tác phẩm đoạt giải ở các lĩnh vực như văn học, sân khấu, múa, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh và âm nhạc. Công tác giáo dục văn hóa trong trường học và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục được chú trọng.

Đặc biệt, vào ngày 31/10, UNESCO đã chính thức công nhận TPHCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đạt được danh hiệu này.

Đối với công tác bảo tồn di sản, hiện TPHCM có 321 di tích được xếp hạng, trong đó gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Điều này cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với công tác gìn giữ di sản trong quá trình đô thị hóa nhanh, đồng thời tạo cơ sở cho phát triển du lịch và giáo dục.

Trong lĩnh vực thể thao, tại SEA Games 33, đoàn thể thao TPHCM đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 22 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, chiếm 25,3% tổng số huy chương đạt được.

Trao bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Ở mảng xuất bản và phát hành, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng đề án sắp xếp báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí đến năm 2030, phối hợp với 39 cơ quan báo chí trong công tác định hướng tuyên truyền và kiểm soát thông tin; đồng thời tổ chức các buổi làm việc với cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2026, ngành văn hóa và thể thao xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý theo hướng thông minh gắn với chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường công tác truyền thông, giám sát dư luận xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong bối cảnh không gian đô thị được mở rộng, mức độ thụ hưởng văn hóa, thể thao giữa các khu vực vẫn còn chênh lệch, ngành văn hóa và thể thao đứng trước nhiều yêu cầu mới, đan xen cả thời cơ lẫn thách thức.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiến hành khảo sát, đề xuất đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở, ưu tiên khu vực xa trung tâm, không để tồn tại “vùng trống” về hưởng thụ văn hóa.

Thành phố cũng yêu cầu phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hình thành các không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng phù hợp với nhu cầu phát triển của từng khu vực.

Trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, lãnh đạo TPHCM tin tưởng ngành văn hóa và thể thao tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa đến mọi khu vực và mọi tầng lớp nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ những lời động viên và kỳ vọng lớn dành cho TPHCM: “Cả nước đang trông chờ TPHCM trở thành điểm sáng để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ngành Văn hóa và Thể thao TPHCM cần không chỉ nêu bật thành tựu mà còn phải thẳng thắn đánh giá những khó khăn, điểm nghẽn còn tồn tại để tìm giải pháp vượt qua.

Ngành văn hóa và thể thao TPHCM năm 2025 không chỉ dừng lại ở những con số huy chương hay các bằng khen danh giá, mà đã thực sự tạo dựng được một hệ sinh thái sáng tạo, bền vững. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin rằng trong năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục giữ vững vị thế "đầu tàu", đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột và động lực phát triển cho siêu đô thị hiện đại.