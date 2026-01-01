Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn trong ngày đầu 2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Ngọc Văn
TPO - Chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn được tổ chức trong ngày đầu năm mới đánh dấu sự mở đầu của chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc kéo dài suốt năm tại TP. Huế, với điểm nhấn là Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026.

Sáng 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND TP. Huế tổ chức lễ công bố Festival Huế 2026, đồng thời khai màn chuỗi hoạt động lễ hội trong năm bằng chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn.

ban-soc-2.jpg
Chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn﻿ khai màn chuỗi hoạt động lễ hội thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026.

Theo ban tổ chức, lễ Ban Sóc triều Nguyễn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn dựng là sự kiện mở màn Festival Huế 2026, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống gắn với di sản Cố đô, tạo không khí trang trọng, giàu ý nghĩa trong ngày đầu năm mới.

Festival Huế 2026 với chủ đề xuyên suốt Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển được tổ chức theo mô hình lễ hội 4 mùa, gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra liên tục, kéo dài suốt năm. Festival bắt đầu từ ngày 1/1 với lễ Ban Sóc và khép lại bằng chương trình Countdown chào năm mới 2027 vào tối 31/12/2026.

ban-soc-7.jpg
Ban tổ chức tặng lịch cho đại biểu tham dự chương trình trong ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của lễ hội 4 mùa là Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 18/6, quy tụ các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Festival Huế theo mô hình 4 mùa bắt đầu là lễ hội mùa xuân “Xuân Cố đô” diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3. Từ tháng 4 đến tháng 6 là lễ hội mùa hạ “Kinh thành tỏa sáng”, với các hoạt động trọng tâm như khai mạc Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2026 và chương trình Hoàng Cung Huyễn Dạ.

Từ tháng 7 đến tháng 9 là lễ hội mùa thu, nổi bật với các hoạt động vui Tết Trung thu và Hội đèn lồng quốc tế Huế 2026, kết hợp trưng bày, sắp đặt không gian, rước đèn, múa lân và các chương trình nghệ thuật đường phố.

ban-soc-13.jpg
Đại nội Huế trong ngày đầu năm mới 2026.

Lễ hội mùa đông “Mùa đông xứ Huế” diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12, khép lại chuỗi lễ hội trong năm.

Phát biểu tại lễ công bố Festival Huế 2026, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết lễ Ban Sóc là lễ phát lịch của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Trong xã hội nông nghiệp xưa, lịch giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống, sản xuất và ứng phó thiên tai của người dân.

ban-soc-4.jpg
Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình lễ hội﻿ 4 mùa.

Theo sử liệu, sau khi Nha Khâm Thiên Giám biên soạn lịch, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào hoàng cung để hoàng gia sử dụng, sau đó phát cho các quan trong Kinh thành, các địa phương và phân phát rộng rãi trong dân chúng. Lễ Ban Sóc vốn được tổ chức tại sân điện Thái Hòa, đến năm Tân Sửu 1841, vua Minh Mạng chỉ dụ tổ chức lễ này tại Ngọ Môn - Đại nội Huế.

Chương trình sân khấu hóa tái hiện lễ Ban Sóc góp phần giới thiệu giá trị văn hóa lễ hội của Cố đô Huế, đồng thời tạo cơ hội để người dân và du khách cùng trải nghiệm nét đặc sắc của di sản trong không gian lịch sử xứ Huế ngay trong ngày đầu năm mới.

Ngọc Văn
