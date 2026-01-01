Bước sang năm mới 2026, sinh viên nhìn lại năm cũ để sẵn sàng cho hành trình phía trước

SVO - Ngày đầu năm 2026, khi Tết Dương lịch gõ cửa, nhịp sống sinh viên chậm lại sau guồng quay thi cử và deadline cuối năm. Trở về trong không gian quen thuộc của gia đình, nhiều người trẻ khép lại năm cũ với cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời dành cho mình khoảng lặng để nhìn lại chặng đường đã qua và suy ngẫm về những dự định phía trước. Trong ý nghĩa đó, Tết Dương lịch không chỉ là một kỳ nghỉ ngắn, mà còn là dấu mốc để sinh viên tái tạo năng lượng, sắp xếp lại nhịp sống và bước vào năm mới với tâm thế điềm tĩnh, chủ động hơn.

Ngày đầu năm mới: Sinh viên lắng lại để nhìn về một chặng đường đã qua

Trong khoảnh khắc năm mới 2026 vừa bắt đầu, những ngày tất bật khép lại năm cũ đã qua, để lại phía sau các bạn sinh viên là cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài vở, thi cử và những deadline cuối cùng. Khuôn viên trường, các quán nước, thư viện hay góc tự học dường như chậm lại, nhường chỗ cho sự thư thái rất riêng của ngày đầu năm. Trước đó, bến xe, trạm xe buýt và các tuyến đường lớn từng nhộn nhịp balo, túi đồ và những món quà nhỏ mang về gia đình, nay trở nên thưa vắng hơn, khi nhiều sinh viên đã kịp trở về quê hoặc dành thời gian nghỉ ngơi bên người thân. Tết Dương lịch không quá rộn ràng, nhưng đủ để tạo nên một khoảng lắng ý nghĩa - nơi các bạn trẻ tạm gác lại nhịp học tập hối hả, nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra năm mới với tâm thế bình yên, sẵn sàng cho những dự định và hành trình phía trước.

Hình ảnh các bạn sinh viên nô nức về quê.

Với nhiều sinh viên, Tết Dương lịch không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ ngắn, mà còn là dấu mốc để nhìn lại hành trình của cả một năm học tập và trưởng thành. Trong ngày đầu năm mới, cảm xúc ấy càng trở nên rõ rệt, nhất là với những sinh viên năm cuối – khi mỗi kỳ nghỉ mang theo nhiều suy nghĩ về tương lai phía trước. Bùi Huy Dũng (21 tuổi), sinh viên năm cuối ngành Marketing – Quản trị Thương hiệu, Trường Đại học Thương mại, chia sẻ rằng thời điểm này, cảm xúc của mình khá lẫn lộn: vừa nhẹ nhõm khi năm cũ khép lại, vừa không khỏi trăn trở trước khối lượng công việc cuối kỳ và những câu hỏi chưa có lời giải cho con đường sau khi ra trường.

Bùi Huy Dũng, sinh viên năm cuối ngành Marketing - Quản trị Thương hiệu, Trường Đại học Thương mại.

“Vui vì được nghỉ, được chậm lại sau một năm khá mệt. Nhưng cũng lo vì deadline cuối kỳ, thi cử và cảm giác mình đã làm được gì trong năm nay chưa”, Dũng bộc bạch. Những suy nghĩ ấy không xa lạ với sinh viên năm cuối, khi mỗi dịp nghỉ không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn đi kèm áp lực định hướng nghề nghiệp, thực tập và chuẩn bị ra trường. Về kế hoạch về quê, Dũng cho biết thường chốt lịch khá sát ngày, phương tiện chủ yếu là xe khách, đôi khi là xe máy nếu không kịp đặt vé. Trước khi về nhà, checklist của nam sinh khá giản dị nhưng cần thiết: dọn lại căn phòng sau những ngày ôn thi bừa bộn, hoàn thành bài tập lớn và chuẩn bị vài món quà nhỏ cho gia đình. Với Dũng, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một chuyến đi, mà còn là cách khép lại nhịp sống bận rộn của năm cũ, để bước sang năm mới với tâm thế nhẹ lòng và sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo.

Với Huy Dũng, điều mong chờ nhất khi về nhà lại vô cùng giản dị: “Được ngủ 12 tiếng mỗi ngày, ăn cơm nhà và không phải nghĩ nhiều”. Thế nhưng, song hành với sự mong chờ ấy vẫn là những áp lực quen thuộc. Những câu hỏi từ gia đình về việc học tập, định hướng sau tốt nghiệp hay kết quả một năm qua đôi khi khiến Dũng không khỏi mông lung, nhất là khi bản thân vẫn đang trong giai đoạn tìm lời giải cho tương lai.

Cũng là sinh viên năm cuối, nhưng Nguyễn Thu Hường (21 tuổi), ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lại mang đến một sắc thái cảm xúc khác trong những ngày Tết Dương lịch. Hường mô tả tâm trạng của mình bằng cách nói dí dỏm: “Người cứ mệt mệt, kiểu buồn nôn, nôn đến Tết”. Sự mệt mỏi đến từ lịch học và lịch làm việc dày đặc, nhưng ẩn sau đó vẫn là sự háo hức rất rõ ràng khi năm mới gõ cửa.

Nguyễn Thu Hường - sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khác với Dũng, Hường chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch về quê. Cô xin nghỉ làm một ngày, cho phép bản thân bắt đầu kỳ nghỉ từ tối 30 và đặt vé xe khách từ sớm. Với Hường, việc cầm chắc tấm vé về nhà cũng là một cách để tinh thần nhẹ đi giữa những ngày cuối năm căng thẳng. Checklist trước kỳ nghỉ của nữ sinh khá thực tế: giải quyết gọn gàng công việc để không mang áp lực về nhà, và chuẩn bị một chiếc túi thật to – không phải để mang đồ từ thành phố về quê, mà để sau kỳ nghỉ có thể mang theo đồ ăn gia đình gửi gắm ra Hà Nội. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quen thuộc với nhiều sinh viên xa nhà.

Nói về cảm giác trở về, Hường gọi đó là nơi “thoải mái và chill nhất”. Những ngày đầu năm được bố mẹ chăm sóc, những bữa cơm quây quần và những câu chuyện hỏi han giản dị trở thành điểm tựa tinh thần, giúp các bạn sinh viên tạm gác lại áp lực, nạp lại năng lượng để sẵn sàng bước tiếp trong hành trình của năm mới.

Bước sang năm mới, cảm xúc của nhiều sinh viên nơi thành phố lắng lại sau những ngày tất bật cuối năm. Với Huy Dũng, đó là những buổi tối một mình trong phòng trọ, vừa ôn thi vừa nghĩ về chuyện thực tập và con đường phía trước. “Rất cô đơn, lạc trôi nhưng rất thật”, Dũng nói, xem đó như cách để nhìn lại một năm đã qua trước khi bắt đầu chặng mới.

Còn với Thu Hường, những ngày đầu năm gắn với cảm giác mệt nhưng mong được gác lại áp lực để trở về bên gia đình. Không ồn ào hay bộc lộ nhiều, những cảm xúc ấy lại rất quen thuộc với sinh viên xa nhà - một khoảng dừng cần thiết để sắp xếp lại cảm xúc và khởi đầu năm mới nhẹ lòng hơn.

Năm mới và lời nhắn “stay positive” dành cho sinh viên giữa áp lực trưởng thành

Dù mỗi người có hoàn cảnh và cách chuẩn bị khác nhau, điểm chung của sinh viên trong dịp Tết Dương lịch vẫn là sự nỗ lực không ngừng giữa áp lực học tập và những kỳ vọng phía trước. Khi được hỏi về thông điệp gửi tới những bạn trẻ đang căng thẳng vì thi cử, đồ án nhưng vẫn mong có một kỳ nghỉ trọn vẹn, cả hai nhân vật đều đưa ra những lời nhắn đầy sức gợi mở.

Với Huy Dũng, thông điệp được gói gọn trong hai từ “Stay positive”. Câu nói Dũng ấn tượng khi nghe trong trò chơi Spider-Man 2, ở khoảnh khắc nhân vật rơi vào khoảng không nhưng vẫn tự nhắc mình giữ tinh thần lạc quan. Với Dũng, tích cực không phải là né tránh khó khăn, mà là dám đối diện và tiếp tục bước đi, tin rằng sau những chông chênh, ngày mới rồi sẽ sáng.

Trong khi đó, Thu Hường lại gửi gắm một lời nhắn dí dỏm: “Cố lên, deadline cũng cần được nghỉ Tết”. Theo Hường, đôi khi cho phép bản thân chậm lại vài ngày, tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè chính là cách để quay trở lại với tinh thần tốt hơn.

Tết Dương lịch với sinh viên có thể ngắn và không quá rộn ràng, nhưng đủ để mỗi người tạm dừng một nhịp, nhìn lại hành trình đã qua. Giữa deadline, áp lực và những câu hỏi còn bỏ ngỏ, kỳ nghỉ đầu năm nhắc sinh viên rằng nghỉ ngơi không phải là bỏ cuộc, mà là bước đệm cần thiết để tiếp tục đi xa hơn trên con đường mình đã chọn.

(Ảnh: NVCC)