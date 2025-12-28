Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

6 bộ trang phục mùa Đông của các ngôi sao K-pop sẽ khiến bạn nổi bật trong những ngày Tết Dương lịch 2026

Linh Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thời trang mùa Đông có thể là một thử thách, làm thế nào để vẫn mặc đẹp khi trời lạnh cóng và bạn chỉ muốn sống sót qua mùa Đông? Đừng lo lắng, các thần tượng K-pop sẽ giúp bạn luôn bắt kịp xu hướng và giữ ấm với những nguồn cảm hứng thời trang này.

Moka của ILLIT

only-illit-moka-illit.jpg

Phong cách "thiên thần tuyết" là xu hướng kinh điển cho mọi mùa Đông. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tinh khiết và trang phục toàn màu trắng là hoàn hảo cho bất kỳ sự kiện lễ hội nào. Thêm vào đó là một vài chi tiết mềm mại như cổ tay áo hoặc mũ trùm đầu lót lông và bạn sẽ có một vẻ ngoài dễ thương, như thiên thần, đồng thời giữ ấm cho bạn bất kể thời tiết như thế nào.

Yeonjun của TXT

no-labels-part-01-out.jpg

Yeonjun của TXT đã nắm bắt được một trong những cách dễ nhất để ăn mặc cho mùa Đông: 'Hãy sắm cho mình một chiếc áo khoác nổi bật và thế là xong'. Dù sao thì cũng chẳng ai để ý những gì bên dưới, vì vậy nếu trời lạnh cóng, bạn có thể mua một chiếc áo khoác bắt mắt (hoặc tự may).

Nayeon của TWICE

moncler-moncler-warmertogether.jpg

Bạn đã nghe chưa? Áo vest đang trở lại, và Nayeon của TWICE đang chứng minh điều đó. Nếu bạn sống ở nơi không quá lạnh, áo vest là một cách tuyệt vời để đối phó với cái lạnh mà không bị quá nóng. Chiếc áo vest lông xù tông màu trung tính này sẽ phù hợp với bất kỳ trang phục nào, nhưng bạn có thể chọn màu sắc phù hợp nhất với mình.

Felix của Stray Kids

see-you-soon-tamburinsofficial-tamburins-stay-bangkok-straykids-felix-2.jpg

Bộ đồ thể thao đồng bộ là một xu hướng khác xuất phát từ đầu những năm 2000 và dường như vẫn còn thịnh hành, vì vậy có lẽ đã đến lúc bạn nên đầu tư vào một bộ trong mùa Đông này. Felix của Stray Kids cho thấy phong cách này vừa thoải mái và thư giãn như thế nào mà vẫn tạo nên vẻ ngoài sành điệu và chỉn chu. Thêm vào đó, chất liệu lông cừu hoặc nhung sẽ giúp bạn giữ ấm.

Rei của IVE

ugg-uggdosan.jpg

Mọi thứ mềm mại và bông xốp đều là xu hướng mùa Đông này, bao gồm cả bốt lông xù. Trông như bạn vừa bước xuống từ đường trượt tuyết với một đôi bốt tuyệt đẹp như Rei của IVE. Những đôi bốt này rất cao để giữ ấm cho đôi chân của cô ấy, nhưng bạn luôn có thể chọn một đôi bốt ngắn hơn nếu bạn cảm thấy những đôi giày nổi bật này có thể quá nổi bật đối với bạn.

RM của BTS

.jpg

Nếu bạn là kiểu người giản dị không thích chạy theo xu hướng, đừng lo lắng, bạn không đơn độc. RM của BTS giữ phong cách đơn giản với áo khoác phao màu đen và quần jeans tối màu. Đây là một trang phục thiết thực, không dễ bị bẩn và có thể mặc lại năm này qua năm khác. Áo khoác phao màu đen luôn là lựa chọn thời trang cho mùa Đông và là một phong cách bền lâu.

Linh Chi
#Thời trang mùa Đông K-Pop #Phong cách sao Hàn mùa Đông #Xu hướng trang phục mùa Đông #Thời trang giữ ấm mùa Đông #Trang phục lễ hội mùa Đông #Trang phục thể thao mùa Đông #Phong cách tối giản của BTS #Phối đồ mùa Đông nổi bật #Xu hướng trang phục retro

Xem thêm

Cùng chuyên mục