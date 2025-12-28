6 bộ trang phục mùa Đông của các ngôi sao K-pop sẽ khiến bạn nổi bật trong những ngày Tết Dương lịch 2026

SVO - Thời trang mùa Đông có thể là một thử thách, làm thế nào để vẫn mặc đẹp khi trời lạnh cóng và bạn chỉ muốn sống sót qua mùa Đông? Đừng lo lắng, các thần tượng K-pop sẽ giúp bạn luôn bắt kịp xu hướng và giữ ấm với những nguồn cảm hứng thời trang này.

Moka của ILLIT

Phong cách "thiên thần tuyết" là xu hướng kinh điển cho mọi mùa Đông. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tinh khiết và trang phục toàn màu trắng là hoàn hảo cho bất kỳ sự kiện lễ hội nào. Thêm vào đó là một vài chi tiết mềm mại như cổ tay áo hoặc mũ trùm đầu lót lông và bạn sẽ có một vẻ ngoài dễ thương, như thiên thần, đồng thời giữ ấm cho bạn bất kể thời tiết như thế nào.

Yeonjun của TXT

Yeonjun của TXT đã nắm bắt được một trong những cách dễ nhất để ăn mặc cho mùa Đông: 'Hãy sắm cho mình một chiếc áo khoác nổi bật và thế là xong'. Dù sao thì cũng chẳng ai để ý những gì bên dưới, vì vậy nếu trời lạnh cóng, bạn có thể mua một chiếc áo khoác bắt mắt (hoặc tự may).

Nayeon của TWICE

Bạn đã nghe chưa? Áo vest đang trở lại, và Nayeon của TWICE đang chứng minh điều đó. Nếu bạn sống ở nơi không quá lạnh, áo vest là một cách tuyệt vời để đối phó với cái lạnh mà không bị quá nóng. Chiếc áo vest lông xù tông màu trung tính này sẽ phù hợp với bất kỳ trang phục nào, nhưng bạn có thể chọn màu sắc phù hợp nhất với mình.

Felix của Stray Kids

Bộ đồ thể thao đồng bộ là một xu hướng khác xuất phát từ đầu những năm 2000 và dường như vẫn còn thịnh hành, vì vậy có lẽ đã đến lúc bạn nên đầu tư vào một bộ trong mùa Đông này. Felix của Stray Kids cho thấy phong cách này vừa thoải mái và thư giãn như thế nào mà vẫn tạo nên vẻ ngoài sành điệu và chỉn chu. Thêm vào đó, chất liệu lông cừu hoặc nhung sẽ giúp bạn giữ ấm.

Rei của IVE

Mọi thứ mềm mại và bông xốp đều là xu hướng mùa Đông này, bao gồm cả bốt lông xù. Trông như bạn vừa bước xuống từ đường trượt tuyết với một đôi bốt tuyệt đẹp như Rei của IVE. Những đôi bốt này rất cao để giữ ấm cho đôi chân của cô ấy, nhưng bạn luôn có thể chọn một đôi bốt ngắn hơn nếu bạn cảm thấy những đôi giày nổi bật này có thể quá nổi bật đối với bạn.

RM của BTS

Nếu bạn là kiểu người giản dị không thích chạy theo xu hướng, đừng lo lắng, bạn không đơn độc. RM của BTS giữ phong cách đơn giản với áo khoác phao màu đen và quần jeans tối màu. Đây là một trang phục thiết thực, không dễ bị bẩn và có thể mặc lại năm này qua năm khác. Áo khoác phao màu đen luôn là lựa chọn thời trang cho mùa Đông và là một phong cách bền lâu.