Byun Woo Seok và IU cùng nhau sưởi ấm trái tim khán giả thời khắc cuối năm

Mới đây, một thành viên trong đội ngũ trang điểm của Byun Woo Seok đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram kèm theo chú thích “Cảm ơn”. Hình ảnh cho thấy một đôi giày thể thao Nike Air Force do nam diễn viên tặng. Đáng chú ý, con số “21” được khắc trên một bên giày, một chi tiết ý nghĩa liên quan đến 21st Century Grand Prince's Wife, khéo léo kết nối với cốt truyện của bộ phim.

IU cũng thu hút sự chú ý bởi sự hào phóng của mình trên phim trường. Trước đó, nữ diễn viên Lee Yeon đã chia sẻ bức ảnh chiếc loa cao cấp do IU tặng, viết: “Chị là ông già Noel tuyệt vời nhất, sếp ạ!”. Món quà kèm theo một lời nhắn ấm áp: “Cố gắng lên nhé, cả đội. Hãy cùng nhau tạo nên một mùa Giáng sinh thật vui vẻ,” góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp giữa dàn diễn viên và nhân viên. Giá của những chiếc loa này được cho là từ 400.000 đến 700.000 won (khoảng 300 đến 485 đôla) mỗi chiếc. Cả hai nữ diễn viên đều thể hiện sự chu đáo không chỉ với các bạn diễn mà còn với đội ngũ nhân viên hậu trường.

Byun Woo Seok và IU hiện đang đóng vai chính cùng nhau trong bộ phim truyền hình mới của đài MBC, Perfect Crown, dự kiến ​​ra mắt vào nửa đầu năm sau.

Lấy bối cảnh một phiên bản Hàn Quốc khác, được cai trị bởi chế độ quân chủ lập hiến vào thế kỷ 21, câu chuyện kể về Seong Hui Ju (IU), người thừa kế của một tập đoàn lớn, luôn cảm thấy bất mãn với thân phận "thường dân", dù sở hữu mọi thứ, và Yi An (Byun Woo Seok), người chỉ có dòng máu hoàng tộc làm thân phận và không có gì, dù là con trai của nhà vua. Seong Hui Ju, con gái thứ hai của tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc, được trời phú cho vẻ đẹp nổi bật, trí tuệ sắc sảo và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng lại bị hạn chế bởi thân phận "thường dân". Cô quyết định kết hôn theo hợp đồng với Yi An để có được thứ mình thiếu – thân phận hoàng gia. Cuộc gặp gỡ với Yi An, người đàn ông có hoàn cảnh tương tự nhưng đã lựa chọn những con đường khác nhau, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Đại Hoàng tử là tước hiệu được ban cho một người con trai khác của nhà vua, với một phi tần trong triều đại Joseon, biểu thị dòng dõi hoàng gia của ông ta nhưng lại đặt ông ta ngoài hàng thừa kế trực tiếp ngai vàng. Hoàng tử Yi An, dù mang dòng máu hoàng tộc, lại không thể thực sự sở hữu bất cứ thứ gì và sống một cuộc đời đầy phiền muộn. Là con trai thứ hai của hoàng tộc, chàng buộc phải kìm nén những khát vọng mãnh liệt và sống trong im lặng, nhưng vẫn được người dân coi là "hoàng tử được yêu mến nhất" nhờ phẩm giá và sự quyến rũ bẩm sinh. Vốn quen với việc che giấu con người thật của mình, cuộc đời chàng bắt đầu thay đổi khi gặp Seong Hui Ju, người có nhiều điểm tương đồng với chàng nhưng lại có những lựa chọn khác nhau, thông qua hôn nhân sắp đặt.

Trong khi đó, hai diễn viên cũng dự kiến ​​sẽ cùng nhau xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2025, được phát sóng trực tiếp vào ngày 30/12, lúc 8h50 tối (giờ Hàn Quốc).