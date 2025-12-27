Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Karina của aespa 'đối đầu' với Jang Do Yeon về bắn cung

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Karina của aespa xuất hiện trong chương trình ‘Getaway and Go with Jangdobari’, đối đầu với Jang Do Yeon trong một cuộc thi bắn cung.

Karina của aespa đã hợp tác với người dẫn chương trình Jang Do Yeon trong một chương trình tạp kỹ du lịch. Karina xuất hiện trong tập 7 của chương trình tạp kỹ hàng ngày trên Netflix, Getaway and Go with Jangdobari Season 3, nơi cô và Jang Do Yeon đến Pocheon, tỉnh Gyeonggi, để có một kỳ nghỉ ngắn.

karina.jpg

Sự xuất hiện này đã thực hiện được ước nguyện mà Karina chia sẻ năm ngoái trên chương trình tạp kỹ YouTube Salon Drip 2, nơi cô nói với Jang Do Yeon: “Tôi muốn làm một chương trình tạp kỹ du lịch. Chị có muốn cùng làm một chương trình không?”.

Ngay từ đầu chuyến đi, Karina đã thể hiện sự nhiệt tình của mình, nói đùa rằng đó là "buổi gặp gỡ người hâm mộ riêng" và nói, "Tôi sẽ chủ động", khiến mọi người bật cười. Jang Do Yeon đáp lại nồng nhiệt: "Jangdobari thực sự được sinh ra từ những lời nói của Karina. Karina giống như người mẹ của chương trình này vậy".

Hai người cũng đã định nghĩa lại thuật ngữ "Jang Ka Sul (Jang Wonyoung, Karina, Sullyoon)", vốn ban đầu được dùng để chỉ ba thành viên có nhan sắc nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ. Lần này, họ đã mang đến một ý nghĩa mới: "Chuyến đi đầy cảm xúc của Jang Do Yeon và Karina", thể hiện sự ăn ý mới mẻ và bất ngờ của cả hai.

Một cuộc thi bắn cung cũng góp phần làm tăng thêm phần thú vị. Mặc dù đây là lần đầu tiên Karina thử bắn cung, nhưng cô đã gây ấn tượng với kỹ năng của mình, dẫn đến một cuộc cạnh tranh gay cấn đến bất ngờ với Jang Do Yeon. Tập ​​7 của Getaway and Go with Jangdobari mùa 3 được phát sóng vào ngày 27/12, lúc 5h chiều (giờ Hàn Quốc).

karina-aespa.jpg
Trong khi đó, Karina thu hút sự chú ý với vai diễn Sơ Raphaella trong "The Christmas Song", dự án đầu tiên của "Câu chuyện cổ tích thành phố của Shin Woo Seok", một sự hợp tác giữa Google Gemini và đạo diễn Shin Woo Seok. Những hình ảnh tĩnh và cảnh hậu trường của dự án đã được phát hành vào ngày 25/12, với sự góp mặt của Byun Woo Seok và Jang Won Young của nhóm IVE.
Tuệ Nghi
#Chương trình tạp kỹ du lịch #Karina aespa và Jang Do Yeon #Cuộc thi bắn cung #Chuyến đi Pocheon #Hợp tác truyền hình

