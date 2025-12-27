Karina của aespa 'đối đầu' với Jang Do Yeon về bắn cung

Karina của aespa đã hợp tác với người dẫn chương trình Jang Do Yeon trong một chương trình tạp kỹ du lịch. Karina xuất hiện trong tập 7 của chương trình tạp kỹ hàng ngày trên Netflix, Getaway and Go with Jangdobari Season 3, nơi cô và Jang Do Yeon đến Pocheon, tỉnh Gyeonggi, để có một kỳ nghỉ ngắn.

Sự xuất hiện này đã thực hiện được ước nguyện mà Karina chia sẻ năm ngoái trên chương trình tạp kỹ YouTube Salon Drip 2, nơi cô nói với Jang Do Yeon: “Tôi muốn làm một chương trình tạp kỹ du lịch. Chị có muốn cùng làm một chương trình không?”.

Ngay từ đầu chuyến đi, Karina đã thể hiện sự nhiệt tình của mình, nói đùa rằng đó là "buổi gặp gỡ người hâm mộ riêng" và nói, "Tôi sẽ chủ động", khiến mọi người bật cười. Jang Do Yeon đáp lại nồng nhiệt: "Jangdobari thực sự được sinh ra từ những lời nói của Karina. Karina giống như người mẹ của chương trình này vậy".

Hai người cũng đã định nghĩa lại thuật ngữ "Jang Ka Sul (Jang Wonyoung, Karina, Sullyoon)", vốn ban đầu được dùng để chỉ ba thành viên có nhan sắc nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ. Lần này, họ đã mang đến một ý nghĩa mới: "Chuyến đi đầy cảm xúc của Jang Do Yeon và Karina", thể hiện sự ăn ý mới mẻ và bất ngờ của cả hai.

Một cuộc thi bắn cung cũng góp phần làm tăng thêm phần thú vị. Mặc dù đây là lần đầu tiên Karina thử bắn cung, nhưng cô đã gây ấn tượng với kỹ năng của mình, dẫn đến một cuộc cạnh tranh gay cấn đến bất ngờ với Jang Do Yeon. Tập ​​7 của Getaway and Go with Jangdobari mùa 3 được phát sóng vào ngày 27/12, lúc 5h chiều (giờ Hàn Quốc).